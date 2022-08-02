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羅志祥突喊「她回來了」！瘋傳疑似周揚青　深夜公開真相

▲羅志祥（小豬）近些日子陸續回歸演藝圈，不僅推出新專輯，也舉辦演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.09）
▲羅志祥（小豬）近些日子陸續回歸演藝圈，不僅推出新專輯，也舉辦演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.09）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 07:07:29

羅志祥（小豬）近些日子陸續回歸演藝圈，繼推出新專輯、舉辦演唱會之後，1日突然在臉書發文預告「她要回來了！」並且附上一架飛機圖片，讓不少網友瘋猜這個「她」到底是誰，而過不久，前女友周揚青也在社群貼上與飛機的合照，讓網友引發諸多聯想。對此，羅志祥又在深夜最新發文公佈解答。

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▲羅志祥昨（1）日突然在臉書PO文預告「她要回來了」，且附上一張飛機照，讓網友瘋狂猜測這個「她」指的到底是誰。（圖／翻攝自羅志祥臉書）
▲羅志祥昨（1）日突然在臉書PO文預告「她要回來了」，且附上一張飛機照，讓網友瘋狂猜測這個「她」指的到底是誰。（圖／翻攝自羅志祥臉書）
羅志祥1日在臉書無預警發文寫下「她，要回來了」接著就沒有過多的解釋，唯一線索是附上一張飛機遨遊天空的照片，讓粉絲好奇心爆發，有人認為是許久未見的塏樂，也有人猜測是羅志祥的反串角色「朱碧石」。

然而，正巧不巧，在羅志祥發布貼文一小時左右，前女友周揚青也剛好在社群發布一張與飛機的合照，讓不少網友相當震驚表示「天啊？是周揚青？」、「怎會這麼剛好....不會是周揚青吧？」、「周揚青有貼飛機合照！如果是周揚青就神了」。

▲羅志祥前女友周揚青也在IG上發出多張與飛機的合照。（圖／翻攝自周揚青IG）
▲羅志祥前女友周揚青也在IG上發出多張與飛機的合照，引發網友揣測。（圖／翻攝自周揚青IG）
不過，隨著討論度升高，羅志祥又於半夜12時許左右再發文寫道「朱小姐，坐飛機辛苦了，請好好休息，明天拍攝MV工作順利！」出面證實，早前發文的她為「朱碧石」而不是周揚青，讓不少粉絲湧入留言「哇嗚！好久沒看到豬鼻屎啦」、「朱鼻屎您好！期待您復出帶給大家歡樂」、「嚇到了，好險是豬鼻屎啦」、「好久不見的朱碧石終於要回來了！」、「朱碧石啊！想念死了！你幹嘛！」

事實上，「朱碧石」其實是羅志祥過去在綜藝節目中反串女生而誕生的角色，以「豬鼻屎」的諧音取名叫「朱碧石」，過去曾經推出單曲《你幹嘛》，洗腦旋律搭配超經典的化妝舞，當年推出時也是成為不少派對、營隊的必播歌曲，如今朱碧石正式宣佈回歸，讓不少人期待新作品。（編輯：張嘉哲）

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▲羅志祥公布貼文中「她」指的是朱碧石。（圖/羅志祥臉書）

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