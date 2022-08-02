北部情侶一日遊懶人包｜12個綠色情人節山、海系約會行程推薦 享受壯麗自然景觀 讓感情急速升溫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
山系
基隆｜忘憂谷
說到基隆最強約會勝地，首選山景海景一次滿足的忘憂谷步道！穿過盎然的綠谷之後，等待著的是另人眼前一亮的藍海，而那通往藍海的夢幻步道，煩惱都隨著每一步步伐被褪去。美麗的山海景致不僅是忘卻憂愁的好景點，更是基隆情侶輕旅行約會首選！
地址｜基隆市中正區北寧路底
延伸閱讀：台東版忘憂谷、山邊水管屋，部落大哥帶你體驗「星月園露營」的田園風光
基隆｜情人環湖步道
串聯基隆西海岸線的情人環湖步道，有著基隆人的後花園之稱。飽覽山湖海景，還有著浪漫的傳說故事，不僅適合情侶約會，也適合親子旅行哦！走完步道還能順遊老鷹岩、情人塔、大武崙砲台，最後再去基隆廟口夜市飽餐一頓！
地址｜基隆市中山區湖海路一段
延伸閱讀：【 基隆懶人包 】北海岸一日遊無料推薦，什麼都不做也很幸福！
延伸閱讀：基隆美食｜基隆在地人不想告訴你的私房美食 不只廟口夜市！
台北｜冷水坑步道
位於七星山與擎天崗交界處，冷水坑步道是條親民、平易近人的低難度步道。每到秋季落羽松轉黃，芒草開時，陽明山上的芒草花海可是為整座山披上白黃衣裳，風吹時就像是動畫大師宮崎駿電影《風之谷》裡的金色花浪，是情侶們最喜歡拍照打卡的約會勝地呢！來的時候也別錯過七星山、擎天岡、魚路古道哦！
冷水坑遊客服務站 地址｜台北市士林區菁山路101巷170號
冷水坑遊客服務站 電話｜02-28610036
延伸閱讀：秋季限定！2020全台7大芒草季景點懶人包
延伸閱讀：秘境咖啡廳、瀑布的陽明山一日遊！沒去過這些地方就落伍了
新北｜麟山鼻步道
有著台灣最北端美麗鼻端之名，麟山鼻步道全長約600公尺，沿途不僅能欣賞唯美的白沙灣海岸線，能散步在令人賞心悅目的綠色叢林之中，還能順遊飽覽景觀秀麗的麟山鼻漁港風光。這裡甚至是《不能說的秘密》拍攝景點之一呢！喜歡望山、看海、戲水的情侶檔們，可千萬別錯過這個輕旅行景點哦！
地址｜新北市石門區德茂里下員坑(2號省道23公里處)
延伸閱讀：【 新北懶人包 】北海岸景點推薦攻略 打卡拍照最佳點、海景下午茶
延伸閱讀：【北海岸一日遊】漫遊北台灣海岸線 一日IG 打卡景點美食推薦
宜蘭｜見晴懷古步道
被外國人評為全球最美28條小路之一，見晴懷古步道原為太平山運輸木材的鐵路，在廢棄後被修建為天然步道，煙霧迷漫雲霧繚繞是見晴懷古步道的特色。「有時有時久陷白茫茫的霧中，反而湧起渴望見晴的心情」這是「見晴」地名之由來。在整建時保留鐵道特色，因此沿路可看見歷史的痕跡，不僅值得探索，唯美的景致也很適合情侶間來趟談心散心小旅行。
地址｜宜專一線23.1K處
延伸閱讀：從山上玩到海邊這些景點不能不知道！2021宜蘭13處必去景點
延伸閱讀：宜蘭美食｜羅東必吃不只有蔥油餅！特搜8間鹹食甜點滿足你一天味蕾
宜蘭｜明池森林遊樂區
擁有豐富的林木景觀，還有許多可愛的小動物，如果是喜歡自然風貌的情侶檔們，一定要考慮來到明池！由於海拔高度，明池也是台灣北部著名的避暑勝地，如果想要來個夏日避暑小約會，明池是不錯的選擇哦！利用原地貌特色打造不同的園區，偶爾還有小動物給予可愛的驚喜，是值得花上半天遊樂的地方。
營業時間｜08:00-16:30
電話｜03-9894106
地址｜宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號
門票｜平日：全票NT$95/兒童及老人NT$60/學生NT$70
門票｜假日：全票NT$120/兒童及老人NT$60/學生NT$95
延伸閱讀：從山上玩到海邊這些景點不能不知道！2022宜蘭13處必去景點
延伸閱讀：2022精選北部12個「自然系」旅遊景點
海系
基隆｜和平島
身為海系情侶檔，如果你剛剛好有選擇障礙，那基隆和平島絕對是你們最佳約會首選地！被譽為「全球最美日出觀景點」的和平島公園，擁有美麗而獨特的自然海岸景觀，在園區內的阿拉寶灣，更是IG爭相朝聖的絕美秘境，另外，和平島也經常舉辦季節性活動，不論是玩水、散步、逛市集或參加小活動，都很適合情侶來這輕旅行呢！
營業時間｜
5月-10月｜08:00-19:00
11月-4月｜08:00-18:00
電話｜02-24635452
地址｜基隆市中正區平一路360號
門票｜全票NT$80/老人及學生NT$40/優待免費
延伸閱讀：基隆景點｜盤點6大基隆夜景好去處，體會雨都璀璨夜晚的浪漫！
延伸閱讀：【北北基景點懶人包】18個旅遊約會景點推薦，北部輕旅行好方便
基隆｜潮境公園
有著北台灣最美海濱公園之稱，八斗子一帶不僅有海科館，還有美麗的海岸景色，吸引許多朋友假日前來嬉戲，而海科館旁的潮境公園，更是因為許多有趣的裝置藝術成為IG必打卡勝地！喜歡拍照打卡也喜歡玩水欣賞海景的情侶們，不妨可以安排一趟潮境公園輕旅行，共創美好假日回憶！
地址｜基隆市中正區北寧路369巷
延伸閱讀：基隆景點、美食、住宿一把罩，環遊世界的旅行在基隆
延伸閱讀：新北景點｜深澳象鼻岩附近景點x4間必訪超美九份住宿推薦
新北｜神秘海岸
雖近幾年早已成為觀光勝地，但是隱身在巨岩背後的絕美海岸線仍是吸引許多朋友假日前往。想要看到海天一線的美景，首先得穿越巨岩、礁岩，稍微喜歡一點刺激與海景的情侶們，可以安排來趟金山神秘海岸之旅，看完美景後還可以去金山老街品嘗在地美食呢！
地址｜新北市金山區民生路2號
電話｜（02）2498-8980北海岸及觀音山國家風景區
開放時間｜07：00～17：00
延伸閱讀：金山景點｜金山老街附近私房景點大公開 人氣必訪海景咖啡廳
延伸閱讀：金山美食｜金山老街吃什麼？帶你大啖海鮮粥、嗑超大芋圓王
新北｜中角沙珠灣
說到玩水，不想去到人擠人的福隆、白沙灣，人稱「衝浪天堂」的中角沙珠灣會是情侶們的新選擇！不僅環境乾淨舒適，由於沒有過多的人潮，情侶們可以擁有自己適當的嬉戲空間，在這裡不僅可以體驗衝浪，還有獨木舟等運動休閒運動可以體驗，很適合情侶們一起來趟水上體驗哦！
地址｜台北縣金山鄉台二線39公里處
延伸閱讀：東北部衝浪推薦｜8大衝浪勝地 初學者也能輕鬆上手！必去夏天浪點推薦
宜蘭｜賊仔澳玻璃海灘
你可能聽過南方澳情人灣，但你知道在那附近還有一處擁有無敵美景的海灘嗎？賊仔澳玻璃海灘可是在地人推薦的約會好去處，但想要看到美麗海景，首先得先進行垂降，完成小小體力活之後，接著就是迎接美景的時刻啦！喜歡小小挑戰又想要有私密空間的情侶檔們，可以考慮安排賊仔澳輕旅行，玩完水還能去附近大啖海鮮呢！
地址｜蘇澳鎮造船路
延伸閱讀：【 宜蘭景點｜蘇澳 】粉鳥林秘境 翻過防波堤換來一片仙境
延伸閱讀：宜蘭夜景｜告白約會零失誤！精選８個夢幻又迷人「百萬宜蘭夜景推薦」
宜蘭｜南澳神秘沙灘
渾然天成的海蝕洞，讓南澳神秘沙灘成了網美打卡拍照熱區，質地細軟海灘、海蝕洞、峭壁保有原始之美，不論是開吉普車飆沙，或搭沙灘車體驗悠閒時光，或浪漫享受夕陽美景，都是不錯的約會選擇。但ReadyGo要貼心提醒，出遊前務必事先掌握天氣資訊，安全第一哦！
地址｜宜蘭縣南澳鄉蘇花路2段419號
延伸閱讀：【宜蘭一日遊】2021打卡秘境！宜蘭冰火五重天 山水行程推薦
- 【更多綠色情人節住宿景點美食推薦】
綠色情人節懶人包
- 【綠色情人節住宿懶人包】13個情侶約會森林住宿推薦 擁抱自然山林 享受繁星點綴 雲海中耍浪漫！
- 【綠色情人節】5條情侶一日遊約會行程推薦x森林系告白咖啡廳 準備好擄獲芳心！
- 南投情侶二日遊｜綠色情人節重回仲夏森林中熱戀！評價超高的南投情侶約會住宿＋景點＋美食推薦
- 【南部景點】2022台南、高雄情侶一日遊 綠色情人節必去浪漫行程！ 讓另一半臉紅心跳約會景點推薦
- 【綠色情人節】6個情侶「感情增溫」景點！快邀曖昧對象來這，悄悄對他施展愛情魔法！
原文出處 : ReadyGo 北部情侶一日遊懶人包｜12個綠色情人節山、海系約會行程推薦 享受壯麗自然景觀 讓感情急速升溫！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]