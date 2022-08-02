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工作6年「當沖慘賠300萬」！絕望下場勸世：賠到自暴自棄

▲一名投入股市6年的網友，因當沖慘賠至少300萬，血淚下場引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名投入股市6年的網友，因當沖慘賠至少300萬，血淚下場引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 11:30:21

擁有一定的資金後，不少民眾會透過投資股票、基金等方式，來完成理財規劃的目標。不過，就有一名投入股市6年的網友，因當沖慘賠至少300萬，血淚經驗曝光後，也無奈表示「世上沒有什麼早知如此，只能繼續往前」。

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原PO於Dcard分享血淚經驗，指出自身工作6年，也進入股市有6年，途中買過許多飆股，但從來沒有真正滾出資金，「不是隔幾天賠一屁股，就是又打回原形，而且在開始當沖後更是如此」，也透露曾買過2張股票，隔天跌了9%，馬上讓他損失3萬元。

原PO坦言，曾經有許多賺大錢的機會，卻都沒有把握住，「看到很多人賺到很多錢，心裡也會想，這次就好好把握住，但事實總是殘酷，但曾經可以的，這次不行，曾經一次賺到10萬，但更多的是每天賠破萬」。

▲一名網友分享自己近年來的存股成果，雖然最初賠了錢，但後來改買3檔股票，才逆轉獲利，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友進入股市6年，最終卻慘賠至少300萬。（示意圖／NOWnews資料照片）
他坦言，算一算自己至少賠了300萬，甚至賠到差點沒錢繳房租，也讓信心全無、自暴自棄，「沒了這些對未來也更加的迷惘，今天是最後了，只是想抒發一下心情，世上沒有什麼早知如此，只能繼續往前」。

貼文一出，隨即引起眾人感嘆留言，「me too，我也是，真的好絕望」、「沒有關係啦，回頭是岸」、「股市裡面慢就是快，想要賺快錢就會賠更多」、「加油，雖然小小一句話，但是希望的是，人生還有很多賺錢機會，股票非投機，找到對的人與朋友是很重要的事情」。

其中亦有人建議，「工作六年，能賠300萬代表你的現金流還算強勁，那就趁目前空頭量縮好好存錢並重新審視自己，等待下個多頭來臨吧」、「終究要存股，何不一開始就存。找個好公司。長線必勝」、「你應該學會資金調配，假設你賠300萬的錢，分三分之一，玩當沖、波段、存股，情況可能會不一樣，先找出自己擅長哪種模式，股票沒你想得那麼複雜，只是你選錯獲利方式，另外當沖是困難模式，遊戲一開始還是選簡單為佳。」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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