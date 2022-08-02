國泰世華CUBE卡已催生3位億萬刷手　8/5加碼回饋最高10%

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不少精打細算的信用卡達人申辦CUBE卡後，立即活用國泰世華網銀App「切換」權益，不論線上、線下各式購物、旅遊住宿等，各種消費都刷CUBE卡，國泰世華銀行消費數據分析也發現，近6個月國泰世華刷卡總金額約有30%來自CUBE卡，有刷卡的卡友平均每月消費超過1萬1000元。這種「一卡搞定全部消費」的回饋模式，讓多數卡友習慣出門只帶一張CUBE卡，吃喝玩樂各種回饋通通賺。
如今CUBE卡上市滿週年 國泰世華銀行8月再祭出一系列優惠活動，首波在CUBE卡滿週歲8月5日當天，一般消費全部加碼7%回饋，至8月5日到國泰世華網銀App「CUBE回饋加碼」專區，搶先領取限量「歡慶CUBE週年優惠券」，8月5日每筆一般消費刷CUBE卡就享7%小樹點（信用卡）加碼回饋，若搭配3大權益「樂饗購」、「玩數位」和「趣旅行」指定通路的3%回饋，當天消費最高可享10%回饋，等同消費立刻打9折。
之後，連續3週還有第二波「3大權益週週加碼最高15%」活動，「樂饗購」、「玩數位」和「趣旅行」3大權益將輪番提供指定通路最高15%的有感回饋，卡友可於當週至國泰世華網銀App領取指定優惠券，並切換至對應權益。部分通路更提供「點數放大」消費折抵，指定期間消費，10點小樹點可折抵20元，等同點數價值翻倍，最高可折抵30%，比現金回饋更划算。
不僅如此，國泰優惠App也加入第三波好康行列，除新戶在指定連結下載完成兌換，可獲得85點小樹點（生活）回饋外，8月5日起至9月30日，在國泰優惠App「國泰優惠加碼同慶」專區，可用相當於原價85折的小樹點兌換精選商品，包括星巴克拿鐵、7-ELEVEN美式咖啡等10大熱門品項，原本一杯星巴克大杯那堤需135點小樹點才可兌換，活動期間只要115點；7-ELEVEN大杯冰美式也只要38點，相當划算，讓CUBE卡友回饋累積的點數，點點都能發揮最佳使用效益。
辦卡連結：
https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/onlineservice/CreditCard/CreditCardApply/cardgrade-s2.aspx?CardMain=24&CUB_SRC=FB&CUB_CHL1=S_URL&CUB_CHL2=01&MA_TK=AD119&CUB_DT=20210112&utm_source=news&utm_medium=media&utm_content=&utm_campaign=cc_2022q2_cube&utm_term=