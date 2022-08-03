MLB／宇宙教士梭哈！搶下市場最大魚Soto　

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根據大聯盟官網的Jon Paul Morosi表示，教士隊除了拿下Soto之外，連國民隊另一名明星一壘手Josh Bell也打包帶走，今年這兩位球員共打出158以及152的OPS+，分別有21以及14轟的表現，幫助今年團隊打擊表現僅有0.692攻擊指數，僅排在聯盟第19名的教士隊，攻擊火力更上一層樓。
但是教士隊跟國民隊交易來2名強打，也付出很大的代價，送出了農場排名第1、百大新秀第21名以及排名第3、百大新秀第88名的兩位外野手，Robert Hassell III、James Wood，還有今年才拉上大聯盟的前農場大物游擊手C.J. Abrams、今年投出不錯表現的新秀左投MacKenzie Gore、農場排名第14名的右投手Jarlin Susana，以及2018年跟教士隊簽下8年1.44億美元(約台幣43億)的精神領袖「氣氛大師」Eric Hosmer，用3名農場大物、2名潛力新秀以及一名精神領袖，才完成這筆6換2的驚人交易。
但是Hosmer當初簽下的合約是有包含不可交易條款，所以如果他拒絕交易的話，教士隊將必須再提出一名大聯盟的選手以完成這筆交易。
目前教士隊的戰績是58勝46敗，在國聯西區排名第2，落後龍頭道奇隊多達12場比賽，雖然他們目前還卡在國聯外卡第2的位置，距離外卡第3的費城費城人以及外卡排名外的聖路易紅雀，卻僅有2場跟3場的勝差，現在梭哈搶下國民隊2位強打，也展現了力拚今年賽季的決心。