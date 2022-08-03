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MLB／大谷一醒來隊友都換人　雷神、守護神通通賣掉！

▲洛杉磯天使先發右投「雷神」Noah Syndergaard。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使先發右投「雷神」Noah Syndergaard。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-03 07:10:49

洛杉磯天使隊本季戰績一路下探，跟季後賽漸行漸遠，選擇在交易截止日前清倉大拍賣，先把陣中外野手Brandon Marsh賣到費城費城人後，再把陣中主力先發投手「雷神」Noah Syndergaard一起送過去，守護神Raisel Iglesias則交易到「衛冕軍」亞特蘭大勇士，正式放棄本賽季。

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將滿30歲的Syndergaard，因為剛從Tommy John手術恢復，所以季前跟天使隊簽下一年2100萬美元(約台幣6.3億)短約，本季15場先發雖然僅拿下3勝8敗的戰績，但是防禦率只有3.83，投了80局送出64次三振，是天使隊先發投手中少數的亮點。


費城人隊用2016年的選秀狀元，外野手Mickey Moniak，以及目前層級僅有1A的潛力外野手Jadiel Sanchez，換來Syndergaard，而他也將與紐約大都會時期的前隊友Zack Wheeler再次並肩作戰。


32歲的守護神Raisel Iglesias，季前跟天使隊簽下4年5800萬美元(約台幣17.4億)的合約，今年出賽39場，但是僅有2勝6敗，防禦率4.04，19次救援機會拿下16次救援成功，差強人意的表現。


衛冕軍勇士也只用曾效力天使隊的38歲老將右投Jesse Chavez，以及26歲的左投手Tucker Davidson兩名投手，就將生涯有156次救援成功的Iglesias帶走，也宣布會負擔他剩餘的薪水。


國聯東區2隊動作頻頻，目前分居國聯外卡第1、第3名，加上龍頭紐約大都會，有望在季後賽看到3隊國聯東區球隊的身影。

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