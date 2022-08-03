台中嶺東科大「登入大港」 打造港史館成為遊客資訊中心

台中市嶺東科技大學與高雄市文化局產學合作，由視覺傳達設計系老師許哲瑜及郭中元攜手策劃「登入大港」展覽，將歷史場域高雄港港史館打造成為遊客資訊中心，今日起展開為期近3個月展出。嶺東科大團隊表示，「登入大港」展覽，有如一條由設計思潮所創造的新航線，將引領大家認識高雄港的過去與未來。





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今日起登場的「登入大港」展覽，是高雄市政府推出「台灣設計設計台灣」系列活動之一，今日由高雄市副市長史哲、高雄市文化局長王文翠、港務公司高雄分公司總經理王錦榮與嶺東科大策展團隊一起舉行開幕儀式，展期近3個月。





▲嶺東科大策劃的「登入大港」展覽，將高雄港港史館打造成為遊客資訊中心「K. PORT 100+」，今日起登場。（圖／嶺東科大提供）

將港史館變身為遊客資訊中心「K. PORT 100+」的策展人許哲瑜與郭中元，長期關注環境變化，作品訴求未來性，為呼應高雄港關注的永續發展和智能焦點，模擬出一處2031年的資訊中心，以設計思維包覆港史館內部，並規劃出「K. PORT時光廊」、「K. PORT 100+資訊中心」、「K. PORT Rebranding」、「2031未來萬國博覽會」、「港史館典藏」及「大港啜飲室」等展區，從資訊視覺化，再到資訊空間化，將高雄港梳理、淬鍊出100個可視化脈絡，並提出更多可能性，結合平面設計、多媒體、攝影、插畫、動態攝影、立體展示、聲音等多元藝術創作，成就100+無限文化路徑。





為使策展登峰造極，此次的產學合作更是邀集歷年視傳系畢業菁英，由曾獲得德國紅點最佳設計獎的閻青攸負責多媒體設計；新一代設計展社會設計類年度最佳設計獎得主李宥融，聯手以淨愛高山獲得無數設計大獎的黃覺深，一同協助攝影創作；另邀專門拍攝時尚潮流的剪輯才子王丹處理影像創作，用特別的視角看待高雄的陸、海、山。團隊陣容堅強，各自發揮設計專業，為此次「登入大港」發揮多元策展力。





策展主持人嶺東科大視傳系助理教授許哲瑜表示，很榮幸有機會參與此次的高雄設計盛會，未來會透過各種不同型式的產學合作，將學校的設計能量在各地發光發熱，用設計專業引領潮流。









