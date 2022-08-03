被林韋君狂搧100個巴掌「叫到啞掉」 她還反送痠痛藥膏
林韋君在民視八點檔《黃金歲月》演出變臉後的黃曉芸，更為了復仇黃雪琴隱姓埋名變成藝術家羅憶菲，臥底在她身邊，為了幫黃雪琴（羅巧倫飾演）測試老公高駿生（王燦飾演）是否心中有愛，羅憶菲（林韋君飾演）上演一場假綁票的戲碼。為了這場假綁票的戲，林韋君獻出人生拍過的八點檔最多次巴掌，大約超過100多個，打到手痠背痛；被賞連連巴掌的羅巧倫，表示職災原本以為是臉頰疼痛，沒想到是聲帶受傷，因為每打一下就忍不住叫出來，結果叫到自己聲音都啞掉。
化身高冷藝術家的林韋君，表示角色開始要展開另一波高潮，因為要對黃雪琴、高駿生的復仇戲，但連日艷陽高照外景，她忍不住開玩笑說：「如果駿生跟雪琴推她入海，這次不會再抓緊了。」不過她表示除了復仇戲之外，親情戲也是她很期待的看點，因為飾演她媽媽的葉歡演技超好，目前兩人的對手戲不多，期待相認的那一天。
劇中被賞「百巴掌」 的羅巧倫，表示又到人生的最高度，一場戲巴掌就超越一部八點檔，但因為動作是導演設計的，所以每被打一下就要很震驚，甚至叫出來，其中一句台詞是「妳不要打我的臉，我靠臉吃飯」，羅巧倫講完讓林韋君瞬間嘴角失守，大笑出來，她們兩人說明明是灑狗血的巴掌戲，沒想到是這麼逗趣的完成，隔天羅巧倫買痠痛藥膏給林韋君，而林韋君送喉糖給羅巧倫，兩人看到禮物都忍不住噗滋笑了出來。