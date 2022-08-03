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哈士奇慘被貓咪當「床墊」！睡醒又變沙發：我被無視了？

▲日本一隻虎斑貓將哈士奇當床墊爽躺。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲日本一隻虎斑貓將哈士奇當床墊爽躺。（圖／推特帳號b09a2032c）

編輯中心/綜合報導

2022-08-03 18:26:02

貓咪真的是一種既任性又聰明的生物啊！相信許多飼主都不陌生，如果家裡同時養狗也養貓，那麼一定有一方的地位總是位在上風。日本就有一名飼主家裡養了一隻哈士奇與兩隻貓咪，沒想到養貓之後，狗狗竟然變成「貓牌床墊兼沙發」！

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▲哈士奇「Yuki（ユキ）」因為脾氣好，總是照顧家中兩隻貓弟弟「Ren（レンくん）」以及「Chibi（チビちゃん）」。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲哈士奇「Yuki（ユキ）」因為脾氣好，總是照顧家中兩隻貓弟弟「Ren（レンくん）」以及「Chibi（チビちゃん）」。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Chibi更是從來到家中就黏著Yuki。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Chibi更是從來到家中就黏著Yuki。（圖／推特帳號b09a2032c）
這隻脾氣超好的狗狗叫做「Yuki（ユキ）」，家中還有橘貓弟弟「Ren（レンくん）」以及虎斑貓「Chibi（チビちゃん）」，雖然Yuki身為哈士奇，個性卻是沉穩又溫柔，但是也因為好脾氣而常常被貓咪欺壓，尤其Chibi從小就喜歡躺在Yuki身上睡覺，只是隨著時間漸漸長大，Chibi卻改不了這個壞習慣，照樣將狗姊姊當成床墊爽躺。這天Chibi在Yuki的身上睡醒後，站起來伸了個懶腰，沒想到下一秒牠竟然將Yuki的頭當作「沙發」，大剌剌地倚靠著，完全沒問過人家的意願，就這麼展現自己對姊姊的「愛」！

▲Chibi長大後仍然將Yuki當成床墊躺。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Chibi長大後仍然將Yuki當成床墊躺。（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Chibi：伸個懶腰……（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Chibi：伸個懶腰……（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Yuki：喂！你這是把我當沙發靠嗎？沒禮貌！（圖／推特帳號b09a2032c）
▲Yuki：喂！你這是把我當沙發靠嗎？沒禮貌！（圖／推特帳號b09a2032c）
▲事實上Chibi經常以大字型趴在Yuki身上呢！（圖／推特帳號b09a2032c）
▲事實上Chibi經常以大字型趴在Yuki身上呢！（圖／推特帳號b09a2032c）
影片分享短短一星期就已吸引超過100萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「這個愛負擔好沉重（笑）」、「貓一刻都不想離開」、「狗：我又被無視了嗎？」、「睡得很爽欸」、「有沒有問過狗狗的意見？」、「我也想跟牠們一起躺」，現在來看看Chibi與Yuki的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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