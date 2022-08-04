中職／低潮後打回明星身手　王勝偉：舞台留給準備好的人

我是廣告 請繼續往下閱讀
近幾年因為傷勢或年紀，以及新人輩出，讓他前幾年一度失去位置，王拔表示，每位運動員都會遭遇到年紀增長、運動表現的下滑，絕對不會只有他，主要還是在心態的調整上，他還是隨著自己的課表，不懈的努力訓練，舞台是留給準備好的人，主要還是自己怎麼去爭取到這個機會，才是最重要的。
被問到今年首度離開老東家，轉換到新的環境，會不會有什麼適應上的問題，王拔說其實在調整上並沒有太大的改變，因為就算換到不同環境，還是在打自己最喜歡的棒球，並不是轉換另一個職業，或是離開這個圈子，他依舊按部就班地按照自己的課表準備以及調整。
這個賽季王勝偉在打擊時並不像往年一樣，戴著打擊手套上場，但他說其實生涯初期他就是沒戴打擊手套的，而今年訂的球棒握把比較粗，戴著打擊手套拿起來會感覺更粗，所以想試試看把手套拿掉後，能不能加強對球棒的控制，而實際嘗試過後，確實握起球棒會比較舒適，今年在打擊成績也確實收到成效。
而對於現在聯盟的年輕球員，王勝偉指出，每一位選手都有自己的特色，但年輕球員必須如何運用自己的特色生存在球場上，是他們必須要思考的，畢竟職業棒球不是只有一項優勢就能生存的運動，還是要加強自己其他的技術，並思考如何讓自己的職業生涯過得更長久。