PLG／領航員簽下4新秀　張鎮衙、白曜誠加盟！

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選秀狀元「高砲塔」張鎮衙 背號27承載父親夢想前行
畢業於政治大學的張鎮衙，為今年選秀第一指名球員，身高195公分的他，具備高度與外線能力，擁有不錯的投籃機制，能幫助球隊提供穩定火力輸出，UBA賽季平均繳出12.8分、5籃板、三分球命中率39.5%，於109學年度帶領政大拿下UBA公開一級隊史首冠，他更拿下冠軍賽MVP，並於今年完成二連霸，UBA生涯4季總得分1063，為UBA史上第八位達成千分的球員，此外，更入選中華隊，代表台灣征戰2023世界盃資格賽第三階段。
歡迎本屆選秀狀元加盟，領航猿推出「MAYAW IDO紀念球衣」，以球隊橘色搭配藍、白直條紋，輔以人生歷程作為主要設計理念，放上阿美族姓名，再加上三項圖騰作為點綴，以星星圖騰象徵籃壇新星、八角星圖騰代表阿美族、羽毛圖騰來自政大雄鷹，背號選擇27號，則源自於張鎮衙父親兒時的職棒夢想「穿上自己生日號碼打上職棒」，但因受奶奶阻止未能繼續追夢，在籃球之路上，能夠獲得父母一路支持夢想的他，踏入職業殿堂的此刻，希望能背著父親的夢想往前走，因此披上27號戰袍，象徵帶著家人的力量於職業場上努力，最後搭配新秀體測大會上寫下給自己的期許，讓這股力量能陪伴張鎮衙朝向「成為台灣最好的射手」目標邁進。
桃園領航猿除推出選秀狀元「MAYAW IDO紀念球衣」外，更與完美詮釋低調奢華的紳士品牌「SACA」，跨界合作推出「PILOTS X SACA聯名商務用品」，嚴選F1賽車專用的碳纖維材質，打造SACA碳纖維鋼珠筆、感應卡、鈔票夾與證件套，更在這些品味非凡的質感精品上，銘刻桃園領航猿LOGO識別，將運動鬥士精神與紳士逸品完美結合，同步於明日(8/5)中午12:00於領航猿線上商城開放預購，邀請橙客一同收藏紀念時刻。
小白來了！白曜誠確認加盟桃園領航猿
來自義守大學主控衛白曜誠，具備極佳的防守意識，白曜誠於UBA最後賽季平均每場繳出10.8分、4.5助攻、2.2抄截，今年2月代表台灣男籃出戰世界盃亞洲區資格賽，第三場對戰澳洲，雖為替補登場，仍攻下10分，並有6助攻的好表現，在此次資格賽3場比賽中，白曜誠平均每場出賽時間達28.6分鐘，繳出7.7分、2.3籃板、2.3助攻，三分球命中率達40％，令人眼睛為之一亮的好表現，於今日正式加盟桃園領航猿。
三聯盟選秀大滿貫 林子洧最終情定領航猿
來自高雄師範大學的林子洧，為高師大得分主力後衛，188公分的林子洧，身體具極佳協調性，外線空檔也有高把握度，高師大生涯期間繳出場均9.8分、3.7籃板、1.4助攻，三分球命中率32.3%，今年初更獲得中華隊青睞，代表台灣男籃出征2月份的世界盃亞洲區資格賽，7月則參與3x3亞洲盃，並於今年度選秀會上，於SBL、T1聯盟、PLG聯盟皆獲得指名，最終情定領航猿。
另一名新秀外籍生丁恩迪，目前尚未回台，已於昨日(8/3)完成簽約，中鋒丁恩迪來自塞內加爾、身高208公分，具有身高與體型的絕佳優勢，於UBA時期肆虐禁區，UBA生涯場均貢獻11.1分、12.5籃板、1.6阻攻，擁有極佳的護筐能力，能於低位單打與二次進攻中創造得分效率，將成為球隊鞏固禁區的一大助力。