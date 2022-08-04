日網特製「衛生麻將」！網一見真相笑翻：洗牌完全無噪音
跟親朋好友聚會時，許多人喜歡選擇一起玩國粹「麻將」，能一邊玩樂一邊聊天，不少人因此而上癮。不過打麻將洗牌時畢竟會發出噪音，尤其深夜還會影響到左鄰右舍，因此就有日本網友突發奇想，製作一款「真。衛生麻將」，網友看了都忍不住笑說：「實用性超高！」
日本一名推特用戶@isaki68k過去曾在網路上分享一張照片，只見圖片中有4個人正在打麻將，但是仔細一看，桌上這些牌似乎比正常的麻將尺寸還要大上許多，原來這些人正在玩的「麻將」，主體竟然是一塊一塊綠黃相間的菜瓜布，再黏上用印表機噴出的麻將牌面，就製成這款超靜音的衛生麻將！
照片曝光後許多網友紛紛笑說：「這個好！不會吵人」、「可以順便刷桌子」、「真。衛生麻將」、「用這個打麻將不用怕吵了，可以大力洗牌了」、「最高品質靜悄悄」、「低成本，爆氣還能拿來丟人又不受傷」、「不用買什麼紙麻將啦，菜瓜布經濟又實惠啦！」、「這副牌真好適合老人家，這麼大，遠視近視弱視都看得清清楚楚……超棒的」、「輸的洗碗」。
不過也有網友認為「這樣就沒有那個洗牌的聲音了，我覺得不行」、「看要收幾個垃圾桶」、「風一吹就胡了」、「洗牌感覺很累」、「自摸摸到手破皮」。（編輯：陳珮瑜）