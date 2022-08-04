情人節送巧克力　3要訣防胖顧健康

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國民健康署表示，在成分的標示中，選擇可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，加上少量吃、分享吃的食用方式，在享受情人節的氣氛中，同時也能兼顧健康。
黑巧克力 脂肪含量高
此外，巧克力因所含可可粉、可可脂的比例不同，或添加糖、核果、水果、牛奶的變化，會有熱量或營養成分上的差異，市面上常見的巧克力，只要吃大約4顆荔枝大小的圓球巧克力或一條巧克力bar(重量約50公克)就等同吃一碗白飯的熱量，而可可純度很高的黑巧克力，因脂肪含量常超過50％，吃多一樣造成熱量負擔。
重質不重量 聰明選3要訣
國民健康署吳昭軍署長表示，「健康」是讓幸福長久的門票，選擇巧克力時，應注意重質不重量，以及少量吃、分享吃的原則，既可以享受巧克力，又可以減少健康的負擔，分享巧克力聰明選3要訣：
- 看品名：看是否有「巧克力」字樣。依食藥署110年修正「巧克力之品名及標示規定」，植物油含量過高或可可含量過低都不能標示為「巧克力」。巧克力中的可可粉含豐富的礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用，故建議選擇純度較高的黑巧克力。
- 看成分：標示越前面的成分代表含量越多，建議選擇可可膏、可可脂、可可粉為主要排序的巧克力。
- 看營養標示：選擇糖量較低的巧克力，不建議選擇白巧克力或牛奶巧克力，因為含糖量高、可可含量較少；如果內餡含糖漿或外表包覆糖霜，則糖份更高，吃多容易造成齲齒、血糖升高和熱量高的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54688
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