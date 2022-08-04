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七夕喝甜蜜！西雅圖咖啡「第2杯半價」　夢幻手搖飲盤點

▲七夕情人節甜蜜必喝夢幻手搖飲盤點！適逢父親節，西雅圖咖啡祭出「全品項第二杯半價」優惠，連上輩子情人也一起寵。（圖／Mr.Wish提供）
▲七夕情人節甜蜜必喝夢幻手搖飲盤點！適逢父親節，西雅圖咖啡祭出「全品項第二杯半價」優惠，連上輩子情人也一起寵。（圖／Mr.Wish提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-04 19:04:48

七夕情人節甜蜜必喝！適逢父親節、上輩子情人也需要寵溺，西雅圖咖啡祭出「全品項第二杯半價」優惠活動；《NOWnews今日新聞》幫大家再盤點「夢幻手搖飲」，一起浪漫消暑吧。

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▲西雅圖咖啡優惠，從情人節喝到父親節。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡優惠，從情人節喝到父親節。（圖／西雅圖咖啡提供）
西雅圖極品咖啡於今（4）日七夕情人節，至8/8(一)父親節連續5天，門市祭出全系列飲品同品項享「第二杯半價」優惠；而且外送平台Uber Eats點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」折扣。

▲夢幻「荔枝玫瑰」搭配唐朝仕女杯好萌。（圖／大苑子提供）
▲夢幻「荔枝玫瑰」搭配唐朝仕女杯好萌。（圖／大苑子提供）
「大苑子」荔枝季於七夕情人節浪漫回歸！使用產自太平的黑葉荔枝，搭配屏東大花農場有機玫瑰花製作成的「荔枝玫瑰」，香氣十足，幸福感爆棚！還有黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，配上醇厚青茶做成的清爽「荔枝艾波」，再加入愛玉增加口感。今年更特別與故宮博物院聯名「荔枝玫瑰仕女杯」包裝，超Q的唐朝仕女配上楊貴妃最愛的荔枝，可愛又吸睛。

▲大苑子市府店獨家販售「荔枝玫瑰霜淇淋」 售價110元。（圖／大苑子提供）
▲大苑子市府店獨家販售「荔枝玫瑰霜淇淋」 售價110元。（圖／大苑子提供）
情人節打造「為荔寫詩」抽獎活動，8/5前於故宮粉專可領取「大苑子X故宮博物院」專屬優惠券；8/7前至大苑子粉專參加五言絕句接龍造句活動，有機會抽中價值超過650元的「秀泰電影票 x 2＋荔枝玫瑰 x 2＋秀泰雙味爆米花 x 1」。同步限店販售「許慶良玫瑰鮮奶酪」及市府夢想店獨賣「荔枝玫瑰霜淇淋」，浪漫感提升100%。

▲Mr.Wish紅心芭樂系列，左起：紅心芭樂梅、紅心芭樂檸檬。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish紅心芭樂系列，左起：紅心芭樂梅、紅心芭樂檸檬。（圖／Mr.Wish提供）
手搖飲「Mr.Wish 鮮果茶玩家」涼夏新作，嚴選高雄旗山紅心芭樂，打造「紅心芭樂梅」與「紅心芭樂檸檬」，一杯杯桃粉色的紅心芭樂汁，再加入紅綠相間的紅心芭樂果丁，不只有夢幻美色，還能每一口都喝得到新鮮果肉。8/6～8/8慶祝父親節，Mr.Wish門市購買紅心芭樂系列，可享第二杯7折優惠。

▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
「不要對我尖叫」七夕情人節甜蜜優惠，全台門市8/4～8/8，限時5天購買今夏季三款限定「吸樂冰」輕冰沙，「野莓紅茶凍、柳橙四季春、青梅綠檸果」，享有第二杯半價折扣。

▲可不可熟成紅茶夢幻的「荔麗紅茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲可不可熟成紅茶夢幻的「荔麗紅茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
「可不可熟成紅茶」七夕8/1～8/7，限定7天限時快閃「午茶套組優惠」，於全台門市購買美好假期指彩禮盒，免費喝「荔麗紅茶大杯2杯」；進入官方LINE回傳「LOVE999」關鍵字，有機會獲得驚喜隱藏版LOVE折價優惠。


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