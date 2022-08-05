房市／好怕白蟻全餐進屋內！暴雨後這4招防堵居家淪陷

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信義居家表示，白蟻不只愛吃木頭，連紙張、棉麻衣物、電路管線等都會侵蝕，而且白蟻分泌的甲烷氣跟蟻酸，也會刺激人類的眼睛。一般來說，白蟻最常在雨天交配、築巢，而且蟻后能「日產萬卵」，繁衍能力極強，只要進入家中，後患無窮。
信義居家觀察，有4大類居家空間，最容易招來白蟻，第1類，是使用較多木質家具或木質裝潢者；第2類，是家中長期有潮濕、漏水或積水等問題；第3類，是房屋位置靠近公園、山區或水源；第4類，則是附近住家或街道有白蟻出沒的蹤跡。
如果家中的木質家具附近，出現像泥土隧道的「蟻道」，或是有咖啡色、芝麻大小般的糞便，甚至木質家具內部已經被侵蝕、呈現中空狀態了，通常就是白蟻來襲。
若想防範白蟻入侵，信義居家也提出4種對策，首先，是「抗」，如果有木質家具和裝潢，可塗上護木油或護木漆，讓木頭表面減少與空氣、濕氣接觸，或是選用抗蟻性較佳的木頭如檜木等等。
第2是「乾」，也就是保持室內通風及乾燥，避免過度潮濕，假若屋內有漏水等狀況，應盡早處理。第3是「補」，如果牆面、門窗、地板有裂縫，就立即安排修補，避免白蟻從這些縫隙中入侵。
最後，是「閉」，在下雨時，將窗戶緊閉，能降低飛蟻進入屋內的機率。如果家中已經出現白蟻了，最好找專門的業者來處理，別自行噴殺蟲劑，否則可能驚動到白蟻，打亂其原本覓食的路徑後，白蟻會隨意逃竄，反而使得本來沒被入侵的地方也淪陷。
無法確認家中是否已遭白蟻入侵，不防試試信義居家的全台免費到府白蟻檢測服務，由病媒防治專業認證廠商服務，透過檢測作好預防措施，避免等到肉眼看見家中有白蟻時，通常為時已晚，事態嚴重！