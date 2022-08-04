王陽明結婚蔡詩芸7年「七夕全忘光」 鄭人碩沒過節習慣
全台首部以男性角度出發的原創時尚的實境節目《紳士任務》，由王陽明與鄭人碩領軍主持，加上諮商心理師、健身教練張楷、髮廊總監和服裝造型師等人，一起協助12位被改造者，進行由內而外的改變計畫。王陽明、鄭人碩今（4）日為節目出席開播記者會，王陽明笑說完全沒注意到今天是七夕情人節，結束後會趕緊打給老婆示愛。
王陽明與老婆蔡詩芸結婚7年，透露2人基本上只會過西洋情人節，今天被提醒後才意識到，結束記者會後，就會打給正在澳洲帶2歲女兒的老婆，而蔡詩芸預計9月才會返台。另外，與小薰穩定交往中的鄭人碩，則表示平時沒有過節的習慣，認為說話比過節還來得有意義，自己送禮通常都走務實派，例如車子、手機等。
王陽明、鄭人碩表示彼此雖然是第一次合作主持，但磨合期很短，默契絕佳還能互補，因此2人現場也臨時被cue，要來個「默契大考驗」，3秒內一起說出一個《紳士任務》好看的形容詞，答出不同答案的話就要磨鼻子，沒想到毫無準備的2人不僅大方答應，還真的不約而同說出「勇氣」一詞，王陽明與鄭人碩加碼解釋：「因為被改造者要把自己的人生故事赤裸的攤在大家面前，並且誓言要改變，不僅是個挑戰，也是很有勇氣的一件事情。」