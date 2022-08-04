中職／戴云真開轟立功後闖禍　葉竹軒續命安打助邦止連敗

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兄弟打線為了支持人手短缺的投手群，分別在3局上以及4局上，靠著游擊手江坤宇以及洋將捕手福來喜各打出一支陽春砲，先行取得2分領先。
而面對相隔3227天再度先發的兄弟官大元，悍將打線前3局相當捧場，沒有得分，但是年輕外野手戴云真在4局下半不給面子，對他打出一支逆轉比數的2分砲，同時也是生涯首轟，單局悍將攻下3分，一度將比數超前成3比2領先。
戴云真開轟後的好心情沒有維持多久，5局上半兄弟第4棒周思齊打出一支左外野飛球，戴云真卻因為判斷失誤，讓飛球直接落在他身後形成長打，讓兄弟攻下2分，再度反超比數，還好悍將隨即在6局下靠著攻勢追平比分，雖然在8局上被蘇緯達一棒炸裂超前比分，但是悍將眾將今晚發揮韌性，也隨即將比數追平，最後在9局靠著兄弟的暴投跟他們說再見。
今晚富邦悍將「黑豆」葉竹軒單場打出3安猛打賞，3分的打點也創下個人生涯新高，其中還有一分是追平分打點，可以說是悍將今晚的最大救星，並拿下今晚的單場MVP。
兄弟睽違近9年再次先發的39歲投手官大元，今晚還是用60球硬是吃下了4局，被打出4支安打失3分，稍稍緩解兄弟投手群的壓力，而悍將的先發投手陳仕朋，因為第5局時守備「煮粥」，硬生生多失2分，最後投了4.2局失4分，其中2分自責分，雙方先發投手今晚都無關勝敗，最後是由兩隊的守護神曾峻岳以及李振昌分別拿下勝投及敗投。