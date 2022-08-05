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台灣屢傳駭客入侵！組織APT27認了　嗆：要對台發動網攻

▲國際駭客組織APT27承認，台灣多處駭客入侵，就是他們一手操作的。（圖／APT27 YouTube）
▲國際駭客組織APT27承認，台灣多處駭客入侵，就是他們一手操作的。（圖／APT27 YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 15:09:01

受到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台影響，我國多處政府、民間機構，甚至是便利商店都遭到駭客入侵，內容均在抗議裴洛西訪台一事。對此，中國駭客組織APT27，也拍片承認是他們一手操作，並宣告要對台灣進行「網路特別行動」，短短40秒的影片，引起國際媒體關注。

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國際著名駭客組織APT27，3日就在網路上傳影片，畫面一名身穿紅色帽T的男子，就以經過特殊變音處理的聲音，用英文述說，他們是APT27，因近期注意到裴洛西訪台事件，不顧中國反對和警告造訪台灣，並強調台灣自古以來都是中國的領地，為了反對挑釁，「我們將對台灣進行網路特別行動，攻擊對象包括台灣政府及所有基礎設施」，最後更烙下一句「讓我們拭目以待，祝你們好運」。同時也推特上承認，一切都是他們操作的。

綜合《路透社》、《德國之聲》等多家外媒報導，事實上，APT27就是中國駭客組織的別名，從2010年就開始活動，過去曾多次攻擊、竊取多個國家的政府、大使館、科技、國防、產業等相關資訊，雖然APT27自稱「不屬於任何政府，是來自世界各國」，但過去早被資安公司、國外情報單位等等，認定該組織應該在中國境內，且由中國政府在背後支持。

資安業者Cybereason也指出，APT27曾在2017年針對東南亞多間電信入侵，並竊取使用相關電信的企業人物、政府官員、各大機構等等，甚至是中國政府關注的政治家或異議人士的通訊內容，也強調這些駭客組織的活動區域可能不限於東南亞。

網路安全教育研究組織「SANS科技研究所」（SANS Technology Institute）的研究部門負責人也表示，許多證據都證明這些網路攻擊都來自中國IP，但行為比較像是展現「愛國心」，與平時官方駭客執行的活動並不相關。 

另外，由於該組織曾自稱在台灣封鎖多達6萬個網路裝置，4日就有媒體特別在中國外交部記者會上詢問此事，但中國官員則拒絕回答，中國網路主管機關「網信辦」也沒有對此事做出任何回應。（編輯：詹鎰睿）


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