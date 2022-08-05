台灣屢傳駭客入侵！組織APT27認了　嗆：要對台發動網攻

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綜合《路透社》、《德國之聲》等多家外媒報導，事實上，APT27就是中國駭客組織的別名，從2010年就開始活動，過去曾多次攻擊、竊取多個國家的政府、大使館、科技、國防、產業等相關資訊，雖然APT27自稱「不屬於任何政府，是來自世界各國」，但過去早被資安公司、國外情報單位等等，認定該組織應該在中國境內，且由中國政府在背後支持。
資安業者Cybereason也指出，APT27曾在2017年針對東南亞多間電信入侵，並竊取使用相關電信的企業人物、政府官員、各大機構等等，甚至是中國政府關注的政治家或異議人士的通訊內容，也強調這些駭客組織的活動區域可能不限於東南亞。
網路安全教育研究組織「SANS科技研究所」（SANS Technology Institute）的研究部門負責人也表示，許多證據都證明這些網路攻擊都來自中國IP，但行為比較像是展現「愛國心」，與平時官方駭客執行的活動並不相關。
另外，由於該組織曾自稱在台灣封鎖多達6萬個網路裝置，4日就有媒體特別在中國外交部記者會上詢問此事，但中國官員則拒絕回答，中國網路主管機關「網信辦」也沒有對此事做出任何回應。（編輯：詹鎰睿）