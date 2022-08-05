呼籲年長者盡速施打疫苗！李秉穎：新冠不會離開這個世界
國內疫情終於趨緩，沒想到又陸續出現Omicron變異株BA.4、BA.5個案，因此中央流行疫情指揮中心今天（5日）表示，邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險恐提升，呼籲年長盡速接種疫苗，預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也提醒，新冠不會離開這個世界，總有一天可能會得到，所以還是希望民眾盡速去施打疫苗。
李秉穎表示，目前還有10幾%的年長者尚未施打疫苗，故還是呼籲沒打的人盡快接種，現行國內共有5種疫苗可供選擇，都通過食藥署核准授權，ACIP審查認為安全有效。
而針對長者擔憂接種疫苗後，恐會影響本身慢性疾病，李秉穎則回應，事實上每個廠牌都可以施打，疫苗裡的病毒不會繁殖，疫苗發炎反應亦不會影響其他疾病病程。
李秉穎最後說到，確診過後，還是要注意有無重複感染問題，目前沒有數據可供參考自然感染，抵抗力可以持續多久，因此還是建議已染疫過的長者、免疫力低下者，應接種第二季追加劑。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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