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淨零減碳提升競爭力　金屬中心協助扣件產業轉型

▲高雄市長陳其邁出席「螺絲產業暨工商企業與市長有約聯合座談會」。（圖／金屬中心提供）
▲高雄市長陳其邁出席「螺絲產業暨工商企業與市長有約聯合座談會」。（圖／金屬中心提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-05 16:46:18

為推進台灣減碳步伐，高雄市超前部屬，訂定「淨零城市管理自治條例」，期望藉由輔導產業，具體落實各項減碳目標及政策。日前舉辦的「螺絲產業暨工商企業與市長有約聯合座談會」，金屬中心於會中進行扣件產業推動淨零減碳與節電技術分享，內容包含全球淨零趨勢及減碳技術輔導，涵蓋關鍵製程優化、減碳智造及碳足跡管理層面，推廣扣件業者以現有技術朝向低碳，透過製程改善及能源轉換，由既有技術升級轉型，為企業找到減碳解決方案。

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▲金屬中心專題分享淨零減碳推動。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心專題分享淨零減碳推動。（圖／金屬中心提供）
高雄市長陳其邁表示，臺灣身為國際供應鏈要角，為實踐全球零碳排的目標，製造業勢必將面對巨幅減碳的嚴苛條件。市府為達成「2050 高雄淨零」目標，特成立產業淨零大聯盟、公布淨零路徑、訂定自治條例，三箭齊發，在前往淨零碳排目標的道路上，做產業最堅實的後盾。

金屬中心董事長林仁益指出，未來業者需積極朝高值化轉型，提升產品附加價值，透過建立更緊密的上下游夥伴關係，才能擺脫碳有價所帶來的壓力與束縛，金屬中心在經濟部工業局及高雄市政府經發局支持指導下，未來將協助台灣螺絲工業同業公會籌組淨零小組，針對扣件業者盤點鑑別節電減碳需求並研擬推動方案，輔導相關節電減碳技術服務導入，執行可行的減碳措施、落實既有再生能源規劃，並積極投入能源技術研發，隨著相關技術發展成熟、製程優化以及再生能源占比攀高，逐步邁向2050淨零排放目標。

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