昆凌產後急速回歸狀態曝光　放話周杰倫：「不會再生」

天王周杰倫與昆凌於2015年結婚，時常在社群媒體上分享日常，甜蜜的感情閃瞎網友。兩人在5月宣布迎來了第三胎小公主「Jacinda」，從此晉升一家五口家庭。今年28歲的昆凌成為「三寶媽」，產後一個月便急速回歸，不僅拍攝雜誌封面還現身品牌活動，只見她已恢復苗條身材，狀態極佳，完全看不出來才剛做完月子。被問到跟周杰倫是否有生第四胎的打算，昆凌表示：「應該不會再生（小孩）了！」





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▲昆凌產後急速回歸狀態超好。（圖/翻攝自昆凌 IG）

昆凌產後一個月便在IG上曬出美照，曝光產後狀態，只見她坐在游泳池旁，身穿藍白條紋細肩帶小背心，露出纖細的四肢以及平坦的小腹，仙女樣貌依舊美麗動人。作為香奈兒品牌大使的昆凌，做完月子後也馬上出席品牌活動，她透露這次剖腹產在傷口恢復後，特別請來教練上課鍛鍊身體，昆凌說：「因為我希望可以不要再生了，所以想做好月子，希望一直到老都很健康！」





▲周杰倫與昆凌迎來了第三胎小公主「Jacinda」。（圖/翻攝自周杰倫IG）

對於昆凌的急速回歸，網友笑稱，「你也太快回來」、「完全不像剛生完」。此外，天王周杰倫日前也曬出了第三胎寶貝女兒Jacinda的照片，並寫下「母女兩位都辛苦了」，展現濃濃的父愛以及對妻子的疼愛。貼文一出網友紛紛留言，「溫柔的天使再度降臨」、「銀河系又誕生了一位公主」。



