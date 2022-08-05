辣模入手保時捷！許願裸體開車　網驚：會害人撞車

擁有H級豐滿上圍的網紅「辛尤里」，行事作風大膽，不懼外界眼光，日前開刀住院期間竟然曬出解開病人服，躺在病床上的半裸辣照嚇壞網友，昨天適逢七夕情人節，她送給自己一個大禮，就是入手一輛保時捷名車圓夢，更自爆夢想是「裸體開車」，直率口氣讓粉絲立刻阻止，留言她太火辣的身材「會害人撞車！」
自稱是單身的辛尤里，情人節送給自己的禮物就是買一輛車，她笑說雖然有駕照，卻一直被朋友念說不會開車還要買車，但剛好遇到好的車主、車商，不知道下一秒會不會遇到突發狀況，無法實現夢想，決定先把夢想完成，「對不起，我很活在當下，我已經過了只作夢的年紀了，真的是個有緣分的車，謝謝車商老闆」。
她還秀出保時捷訂單，以及各種色票，詢問粉絲該買哪種顏色，並曝光自己的夢想是「裸體開車」！此話一出，網友立刻笑稱原來她是老司機，更多人踴躍報名搶坐副駕，或是要當她的司機，她也笑回：「我缺個司機男友」，還有粉絲留言「我是賣車的，看到這篇我心涼了一半，但看到照片又熱起來了，怎麼這樣讓我忽冷忽熱的」，辛尤里幽默回覆：「我快笑死。」不過有鑑於她在病房寬衣解帶，衣不蔽體的大膽姿態，粉絲都勸她且慢實行，怕她真的裸體開車，恐怕會造成圍觀奇景，「先不要，會造成交通混亂」、「這會害一堆人撞車」、「一堆人會瘋狂看！然後下一秒...他們悲劇變芭比Q了。」