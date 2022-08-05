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王仁甫父親節再當爸？轉頭問季芹「有老三嗎」　

▲王仁甫（左）、季芹出席兒福聯盟記者會，大談青少年戀愛問題。（圖／記者葉政勳攝）
▲王仁甫（左）、季芹出席兒福聯盟記者會，大談青少年戀愛問題。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-05 18:19:08

王仁甫、季芹今（5日）出席兒福「教孩子勇敢愛」記者會，王仁甫透露女兒雖然喜歡BTS的田柾國，但「欣賞」跟「交往」的對象仍不同，夫妻倆對於小孩思想成熟感到放心。父親節將至，季芹對王仁甫表示「有準備」，王仁甫幽默問道：「有老三嗎？」一語嚇到在場所有媒體。

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▲王仁甫（左）、季芹（右）對於小孩的交友狀態持開放態度。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.05）
▲王仁甫（左）、季芹對於小孩的交友狀態持開放態度。（圖／記者葉政勳攝）
王仁甫的女兒是BTS粉絲，最愛老么成員田柾國，王仁甫曾問喜歡對方哪裡？女兒就說：「因為他很有舞台魅力，私下很有想法，也有點叛逆！」王仁甫笑說女兒喜歡的對象「就是妳爸」，自認叛逆又愛玩，但女兒坦言男友不會選這類型，「這是欣賞的，但選男友要選對我好的，逗我開心的，聰明幽默，欣賞跟真正交往是不一樣的」，王仁甫自豪表示：「我女兒滿成熟的！」

對於女兒升高中，是否擔心她的交友、身邊太多異性？王仁甫跟季芹認為，多跟異性相處才是健康的模式，「我覺得交朋友很好，不限於男友，在求學階段，家長都會覺得不要去跟異性接觸，到高中我是建議她多跟異性交往，當你真的要去選擇愛你的人，視人才會清楚」。

8月8日父親節將至，季芹表示不能說但「有安排」，屆時會於社群軟體分享，讓王仁甫十分好奇，他甚至問老婆：「有老三嗎？」一語嚇到在場媒體，大家要求夫妻倆「不要半夜發消息」，王仁甫幽默笑回：「不會半夜發，我們上班時間，早上八點過後！」

▲王仁甫（右）、季芹（左）在家和小孩們都是無話不談。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.05）
▲王仁甫（右）、季芹在家和小孩們無話不談。（圖／記者葉政勳攝）

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