變異株來勢洶洶！專家：國內53萬長者「快打疫苗」

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指揮中心指出，截至目前約有280萬人尚未接種任一劑COVID-19疫苗，其中65歲以上長者約53萬人，佔未接種疫苗者將近19％。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，「新冠病毒是不會離開整個世界的，總有一天可能會得到，建議長者趕快去打疫苗。」
目前國內提供接種之COVID-19疫苗都是安全且有效的疫苗，均經過食品藥物管理署核准緊急授權使用，並經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）依臨床試驗與研究結果及參考各國疫苗政策推動情形後，始提出接種建議，請長者安心接種，擔心副作用者，可與醫師討論選擇適合疫苗接種，例次蛋白疫苗，包括 Novavax及高端疫苗。
疫苗可預防感染、重症、住院及死亡 建議免疫低下者完成接種
指揮中心進一步說明，根據近兩年各國於COVID-19疫情流行期間進行之相關研究，相較於未接種疫苗者，接種疫苗後確實可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險，符合接種資格之民眾應儘速接種。由於COVID-19病毒不斷變異，且疫苗保護力可能隨接種時間逐續衰退，故65歲以上長者、機構住民及免疫力低下或免疫不全者應依ACIP專家建議，儘速完成疫苗接種，以降低感染後住院及重症之風險。
指揮中心表示，目前各廠牌疫苗供應穩定，各地方政府亦持續推動疫苗接種，提供接種服務，以提升各年齡層接種涵蓋率。另外，為利醫事人員快速辨識就診病患是否已完整接種COVID-19疫苗，鼓勵未完整接種民眾儘速接種，衛生福利部中央健康保險署亦於健保醫療資訊雲端查詢系統各查詢管道之TOCC查詢視窗，顯示「個案COVID-19疫苗接種紀錄」，醫療院所可多加利用並鼓勵及安排就醫民眾接種。
指揮中心再次呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應儘速施打，高風險族群則應儘速完成第二次追加劑接種，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54727
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