COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／中共軍演比1996台海危機更嚴重　台灣人為何無感

▲共軍火箭軍飛彈。（圖／中國軍網）
▲共軍火箭軍飛彈。（圖／中國軍網）

記者呂炯昌／特稿

2022-08-07 15:00:00

為了報復美國眾議院長裴洛西訪台，共軍於4日中午12時至7日中午12時，在6個海空域進行重要軍事演訓行動，但是似乎除了媒體大幅報導外，國人多數對於共軍軍演感到無感，與1996年台海飛彈危機的差異相當大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1996年3月23日台灣將舉行首度總統民選，為了干擾台灣選舉，共軍在3月8日至3月25日期間，發射飛彈及舉行軍事演習，飛彈落點在基隆及高雄外海。當時盛傳共軍將攻佔金門與馬祖等外島，用來恫嚇中華民國政府，外島守軍下令提升至甲級戰備，將實彈提領出來全副武裝，晚上抱著槍睡覺，並被要求寫好遺書準備迎敵，兩岸氣氛相當緊張。

在此之後，兩岸關係除馬英九政府執政8年和緩外，李登輝、陳水扁與蔡英文執政期間，兩岸關係都處於緊繃狀態，中國不斷對台文攻武嚇、打壓台灣國際生存空間，20多年來台灣人對中國的恫嚇已經無感，照常上班、上課、出門玩樂，對軍演的恐懼甚至遠低於新冠肺炎病毒。

面對中國軍事威脅，雖然台灣人已逐漸無感，但是政府對戰爭準備仍沒鬆懈。在飛彈偵測上，我國花費304億台幣預算採購鋪路爪（AN/FPS-115 PAVE PAWS）長程預警雷達，若中國發射飛彈就能發揮功用，據傳鋪路爪偵測範圍超過5,000公里，可偵測到內蒙古的飛彈發射。

國軍也向美國採購愛國者二型與愛國者三型防空飛彈系統，愛國飛彈在多次中東戰爭中獲得實戰驗證，部署在北台灣能夠防衛首都政經中樞。

相較於俄羅斯在結束與白俄羅斯軍演後，出兵入侵烏克蘭，以懲罰烏克蘭意圖加入北約，中國這次軍演主要是針對裴洛西訪台的回應，沒有要真的要入侵台灣，習近平希望在二十大前舉行軍演，也是要對國內民族主義有所交代意涵，這點多數台灣人也知道。

但國人樂觀雖樂觀，仍不能忽視台灣長期存在的國防問題，包括後備召集、4個月軍事訓練役期缺乏紀律與戰力的問題，隨著兩岸軍力持續失衡，中國犯台把握性將持續增加，屆時台灣恐怕就沒有樂觀的本錢。


共軍艦艇演練攻擊台灣本島　軍方：動用岸置飛彈系統反制

國軍動用「岸置飛彈系統」反制共艦逼近　專家曝兩用意

共軍「圍台」軍演射飛彈恫嚇　專家點出二缺失

「圍台」軍演第二日！共軍機艦越海峽中線　國軍嚴密監控

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀