巷仔內／中共軍演比1996台海危機更嚴重　台灣人為何無感

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在此之後，兩岸關係除馬英九政府執政8年和緩外，李登輝、陳水扁與蔡英文執政期間，兩岸關係都處於緊繃狀態，中國不斷對台文攻武嚇、打壓台灣國際生存空間，20多年來台灣人對中國的恫嚇已經無感，照常上班、上課、出門玩樂，對軍演的恐懼甚至遠低於新冠肺炎病毒。
面對中國軍事威脅，雖然台灣人已逐漸無感，但是政府對戰爭準備仍沒鬆懈。在飛彈偵測上，我國花費304億台幣預算採購鋪路爪（AN/FPS-115 PAVE PAWS）長程預警雷達，若中國發射飛彈就能發揮功用，據傳鋪路爪偵測範圍超過5,000公里，可偵測到內蒙古的飛彈發射。
國軍也向美國採購愛國者二型與愛國者三型防空飛彈系統，愛國飛彈在多次中東戰爭中獲得實戰驗證，部署在北台灣能夠防衛首都政經中樞。
相較於俄羅斯在結束與白俄羅斯軍演後，出兵入侵烏克蘭，以懲罰烏克蘭意圖加入北約，中國這次軍演主要是針對裴洛西訪台的回應，沒有要真的要入侵台灣，習近平希望在二十大前舉行軍演，也是要對國內民族主義有所交代意涵，這點多數台灣人也知道。
但國人樂觀雖樂觀，仍不能忽視台灣長期存在的國防問題，包括後備召集、4個月軍事訓練役期缺乏紀律與戰力的問題，隨著兩岸軍力持續失衡，中國犯台把握性將持續增加，屆時台灣恐怕就沒有樂觀的本錢。