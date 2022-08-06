3天2夜最受歡迎！暑期近半民眾排定國旅、3成日花不到3千

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面對邊境逐漸解封，雖然近達半數消費者選擇，以國內旅遊為主，但也有16.2%的人早計劃國外旅遊。在國旅規劃與花費部分，調查結果發現，有39.6%的人計畫3天2夜行程，也有27.8%選擇2天1夜，當天來回則有15.4%，4天3夜則占11.8%，另有5.4%的人在5天以上。
在每日平均旅遊花費部分，有35.5%消費者平均每日旅遊花費落於1001至3000元，有26.4%花費在3001至5000元，5001至7000元也有12.3%，另有8.3%每日花費在7001至1萬元，另有1成花費不到千元，也有7.5%花費萬元以上。
調查也看出有高達68%消費者對於美食餐廳（31.4%)、住宿訂房（36.7%）願意花費較多，其餘遊樂設施（13.2%）、交通運輸（6.6%)、自然景觀（6.3%），反而僅達5.9%消費者把預算放在購物行程內。
此外，面對長時間防疫，生活緊張下，消費者票選最夯的旅遊行程，前2名占比分別為美食饗宴（37.3%）、欣賞自然景觀（20.7%），接續為戶外活動，如登山/ 健行/ 朔溪/ 潛水/ 滑翔翼（13.4%）、購物血拼（11.6%）、文化建築美學（6.4%）、定點放空 (6.1%)、深度體驗，如：小農市集/ 手作坊/ 部落文化（3.4%）、宗教慶典／地方年度活動 (1.1%)。
面對通膨衝擊物價，連帶旅費、團費節節高漲，尤其不少銀行趁勢推出訂房、高檔餐廳通路刷卡優惠搶攻申辦熱潮，像是滙豐銀行匯鑽卡於Agoda、Booking.com 訂房享3%回饋，另享最高2000萬元旅平險，若有使用街口支付綁定匯鑽卡亦可享3%回饋。另外，台新銀行雙狗卡@GoGo 、FlyGo全新限量卡面問市，趁勢亦祭出Agoda訂房最高15%回饋，各項交通通路，如高鐵、中油直營、iRent等享最高 5％回饋。
玉山銀行則攜手易遊網推出聯名卡玉山易遊卡，主打易遊網訂機票、訂飯店新戶最高享加碼10%回饋，為搶攻數位商機，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，貼合現代使用手機操作的習慣。
中國信託LINE Pay卡亦有搭配易遊網、全國加油站享5%LINE Points回饋，配合Klook亦有11%LINE Points回饋，國外消費2.8%、國內消費1% LINE Points回饋，另指定通路最高可享15%LINE Points回饋。
若有國外旅遊計畫，針對海外購物可考慮星展銀行推出ECO永續卡，國外消費高額2.55%回饋，國內消費1.5%，而在國旅若有租借共享汽機車額外享5%現金積點回饋，最高達7%回饋，新戶達消費指定門檻還可享萬元遠東SOGO百貨禮券抽獎機會，透過指定連結申辦再享首刷禮小米手環 7 、LINE Points 1000點或神腦福利金1500元好禮三選一。
Money101行銷公關副理張書敏表示，疫情逐漸趨緩，出國旅遊預估將湧入高峰，各家銀行趁勢祭出海內外消費回饋吸引卡友，最高回饋3%~15%不等，但她也提醒，民眾消費前清楚各家回饋門檻與限制，留意刷卡手續費，以現金回饋高、限制條件少作為考量，享有卡友回饋保障。