中友夏日小農市集 縣長王惠美親臨推銷在地農特產

台中市中友百貨公司每年暑假舉辦的夏日小農市集，叫好又叫座。今年首度與彰化縣政府合作，於今、明二日推出彰化主題週，集結 16 家特色農特產小農擺攤展售，彰化縣長王惠美化身超級銷售員，親自率領團隊到場推廣，將彰化優質農特產品介紹給台中市消費者，吸引很多假日人潮圍觀選購。

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王惠美表示，彰化縣是農業大縣，轄區生產的農產品佔國內極高的生產比例，尤其葡萄產量就佔了全國的近 50% 、花卉也有 40% ，第一次與中友百貨合作，嚴選 16 家特色廠商到中友小農市集展售，讓台中的消費者能近距離認識彰化的優質農特產品。

▲台中市中友百貨舉辦的夏日小農市集，今明二天是彰化週，縣長王惠美化身超級銷售員，親臨推銷在地農特產。（圖／中友百貨提供）

主辦單位也特別安排在中友百貨臉書粉絲專頁直播開箱，王惠美縣長化身直播主，介紹現場販售的農特產品，有鮮果、蜂蜜、果醬、果乾、蕈菇、稻米、多肉植物等，林林總總，吸引許多粉絲上線互動，也有人立即下單訂購。

中友百貨小農市集於 7 月下旬起至 8 月 14 日間，每週六、日下午 1 點至 6 點，於 C 棟 1F 廣場舉辦，每週都以不同主題推出各地優質小農攤位。本週及 8 月 13 日、 14 日推出彰化主題週，是中友首次與彰化縣政府合作。

▲台中市中友彰化週夏日小農市集，邀集在地16家農特產小農擺攤展售，有蜂蜜、蔬果及稻米等，林林總總。（圖／中友百貨提供）

本次展出的農特產品包含人稱「水稻界的博士」 - 「樁盛米舖」的稻米、麵包製品，「水之鄉農場」的頂級巨峰葡萄、蘋果絲瓜，「古稻樂埕」的酒糟雞系列產品以及冬菇、洋菇、益生菌蛋，「草昇農場」的友善芭樂、百香果，「川桑果園」的桑葚製品，「甜蜜蜜蜂園」的國產蜂蜜，「三四一果物」的各式果醬、果乾，「葡丁丁果園」的葡萄醋、豐水梨 . 等等，品項豐富，還有時下流行的療癒系植栽、多肉植物，走一趟中友小農市集仿佛到了產地尋寶。

▲中友百貨彰化週夏日小農市集，邀集彰化在地農特產小農展售，吸引假日人潮迺街選購。（圖／中友百貨提供）