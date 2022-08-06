中友夏日小農市集 縣長王惠美親臨推銷在地農特產

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主辦單位也特別安排在中友百貨臉書粉絲專頁直播開箱，王惠美縣長化身直播主，介紹現場販售的農特產品，有鮮果、蜂蜜、果醬、果乾、蕈菇、稻米、多肉植物等，林林總總，吸引許多粉絲上線互動，也有人立即下單訂購。
中友百貨小農市集於7月下旬起至8月14日間，每週六、日下午1點至6點，於C棟1F廣場舉辦，每週都以不同主題推出各地優質小農攤位。本週及8月13日、14日推出彰化主題週，是中友首次與彰化縣政府合作。
本次展出的農特產品包含人稱「水稻界的博士」-「樁盛米舖」的稻米、麵包製品，「水之鄉農場」的頂級巨峰葡萄、蘋果絲瓜，「古稻樂埕」的酒糟雞系列產品以及冬菇、洋菇、益生菌蛋，「草昇農場」的友善芭樂、百香果，「川桑果園」的桑葚製品，「甜蜜蜜蜂園」的國產蜂蜜，「三四一果物」的各式果醬、果乾，「葡丁丁果園」的葡萄醋、豐水梨.等等，品項豐富，還有時下流行的療癒系植栽、多肉植物，走一趟中友小農市集仿佛到了產地尋寶。
中友夏日小農市集除了商品豐富，同時針對中友會員推出優惠好禮，活動期間持中友APP於小農市集不限金額消費，即可獲得可果美野菜一日100%蔬果汁1瓶，當日持中友APP於小農市集消費累積滿599元，即可獲得小農鮮禮1份，保證讓消費者買得安心又開心！