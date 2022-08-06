SJ忍住淚水、跟馬尼拉ELF鞠躬道歉 全場大哭：沒關係
南韓天團Super Junior（SJ）今（6日）原定在馬尼拉舉辦「SS9」演唱會，因成員銀赫爸爸突然過世，演出臨時取消，但其他成員利特、神童、圭賢、厲旭、東海、藝聲已抵達當地，他們為了購票的粉絲，表示會現身場內親自向ELF（粉絲名）致歉，透過入場的觀眾釋出影片，成員鞠躬致意也帶來新歌《My Wish》、《Callin’》，全場齊喊「沒關係」及「我愛你」，場面動容。
利特、神童、圭賢、厲旭、東海、藝聲表示演出非取消而是延期，深深向觀眾致歉，全場大喊「沒關係」回應他們，利特表示：「當我們再次回來的時候，始源（因確診缺席）會站在中間，我的分身銀赫會站在我身邊！」神童則哽咽說：「不知道來了這麼多的人，再說一次，真的很抱歉。」
東海道歉完後表示，一定會再跟成員來到馬尼拉開唱，藝聲說：「沒辦法一起表演的成員，我相信他們的心情跟我們一樣，雖然現在他處於悲傷情緒，但我相信他也心繫歌迷們，相隔許久再來到這裡卻無法表演，真的很抱歉，我相信我們會再見面，為了報答大家的愛，我們一定會帶來更帥氣的演出給各位。」
SJ今仍帶來新歌《My Wish》、《Callin’》表演，離開前大家牽手90度鞠躬，全場粉絲大喊「我愛你」，成員哽咽忍住淚水，當成員全部回到後台時，隊長利特獨自停留舞台中央，鞠躬數十秒才離開，惹哭不少粉絲。