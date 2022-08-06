你的開山打林是我的侵略史？向原民致敬　逆寫客家形成史

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楊長鎮提到，多年前讀到前清臺東直隸州代理知州、胡適之父的胡傳先生所撰《臺灣日記與稟啟》中敘述「民殺番，即屠而賣其肉，每肉一兩值錢二十文，買者爭先恐後，頃刻而盡」時，極為驚詫，遂感於許多關於原住民及客家開發史的篇章，常以漢人角度思維著墨，觀念偏頗，形成族群界線，造成誤解，甚至對立，以致「你的族群開發史，就是我的族群被侵略史」。
楊長鎮希望，大家能一起重新理解過去歷史的原貌，弭平族群間的芥蒂，因此在109年邀請原客學者合作推動「向原住民致敬：逆寫北臺灣客家開發史」學術計畫，希望以歷史正義、轉型正義為旨，建構「原住民－客家」互為主體的史觀，楊長鎮說，「這是一場原客展開新對話的文化運動！」這本新書是由計畫主持人羅烈師主編，書中收錄羅烈師、陳龍田、劉柳書琴、羅文君、Iban Nokan（泰雅族）等作者，以「方志書寫」、「集體記憶」與「空間聚落」等三個視角，重新檢視書寫北台灣原客交界聚落的歷史，讓大家重新看見不一樣的臺灣客家形成史。
今日的新書交流會，客傳會董事長陳邦畛表示，自己以前採訪時發現，苗栗大窩、南庄、龍潭，這些區域的客家人，許多人都擁有泰雅族、賽夏族的DNA，而且他們非常地自豪自己是原客混血，甚至他們會規定：「就是要娶原住民！」更不用說南台灣的客庄與原住民有更多緊密的接觸生活史，這些歷史痕跡可以從客家人的族譜一窺一二，從這個角度探討也會非常有趣。
Iban Nokan說，根據泰雅族長輩的說法，以前Qara卡拉部落（現今已因石門水庫興建淹沒水底）的族人到桃園龍潭銅鑼圈mgagag（原住民語：出草），卻發現銅鑼圈的客家人都跑光了，當時突然聽到米缸傳出嬰兒哭聲，因此泰雅族人就依照傳統，將米缸裡客家人的嬰兒抱回去養，當嬰兒成人後，依照慣例娶了泰雅族女孩，這名米缸的嬰兒也成了Qara卡拉部落最大家族的祖先，也因此，Qara卡拉部落有姓蘇的原住民，適逢婚喪喜慶都會與銅鑼圈的蘇家密切交流，直到現今。
高雄師範大學客家文化研究所教授洪馨蘭建議，在即將啟動的第二期的計畫中，可以邀請更多原住民學者一起加入「逆寫歷史」加入更多觀點。清華大學歷史研究所副教授李毓中表示，若第二期計畫中擁有各半的原住民及客家學者一起加入，應該會非常有趣。羅烈師則說，未來加入第二期計畫的「原住民學者」，也可以不用身分是原住民，如果他是長期研究原住民的學者，也可以被歸納為「原住民學者」。
最後，考試院顧問Iban Nokan、台灣基督長老教會原住民族宣教委員會傳道IsakAfo、清華大學歷史研究所副教授李毓中、高雄師範大學客家文化研究所教授洪馨蘭、客家公共傳播基金會董事長陳邦畛、臺北藝術大學美術系博士班博士生梁廷毓、中央研究院民族學研究所專任研究人員黃宣衛、客委會專員葉依婷、高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所副教授劉正元、陽明交通大學客家文化學院副教授羅烈師等人互相意見交流後，除了極力推薦大家閱讀這本「原住民－客家」互為主體的史觀新書，也十分期待即將開始的第二期逆寫計畫，向原住民致敬，也建構原住民族與客家互為主體的歷史敘述史觀。