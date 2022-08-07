全台最狂小七！「黑暗大法師」降肉7-11：永和人挺起來
超商員工不只多功萬能，對於美術也是略懂略懂！迎接即將到來的中元節，7-11和麥香連續多年合作舉辦創意陳列競賽，每年中元檔期都讓全台各地超商店員發揮創意，使用麥香飲料打造門市應景布置，再由民眾上網投票。沒想到玩票性質的活動竟催生出專業級的「黑暗大法師」，吸引民眾爭相打卡朝聖，並在社群洗版狂讚：「現場看真的很有震撼力」、「麥香大法師超酷」。
因應即將到來的中元節，7-ELEVEN和麥香合作，以中元搞鬼氛圍為創意發想，在門市舉辦「麥香創意陳列競賽」，由門市店員使用麥香飲料打造，再由民眾每天上網投票，完成投票可獲得1萬元禮券抽獎資格。原先只是趣味的布置活動，但有超商員工認真了，竟在門市打造出「黑暗大法師」，讓路過民眾全看傻眼。
經典動漫《遊戲王》中打倒海馬的最強卡牌「黑暗大法師」，只要集滿5張就有攻擊力無限的必勝效果，可以直接宣告勝利，簡直是所有玩家心中最美好的童年回憶。沒想到在劇情中被丟入大海的「黑暗大法師」，如今能在永和一家7-11門市重現。
位在新北市永和路和文化路交叉口的7-11永和門市，有員工用麥香飲料在店內角落打造出頂天的「黑暗大法師」，胸前環繞一圈麥香還會發光，氣勢十分驚人。作品展出不久就吸引網友朝聖打卡：「真的好誇張的強」、「成品非常細膩逼真，超擔心被小孩弄壞」、「現場看非常有震撼力」、「永和人挺起來！」