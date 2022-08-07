民視直播遭駭客入侵！畫面「中國一點都不能少」突然播出
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國政府展開一連串的軍演行動，兩岸關係緊張，不僅許多政府網站被駭客入侵，引發討論。昨晚就有網友發現，民視新聞的網路直播也遭到中國駭客入侵，在節目尾聲突然播出「不容外界干涉中國領土主權」、「中國一點都不少」的畫面，讓大批網友嚇壞，掀起話題。
一名網友在臉書社團「爆料公社二社」貼文指出「民視被駭客入侵了！」只見貼出的畫面，原本民視網路新聞正在直播，卻突然畫面消失，被打上「中國一點都不能少」、「中國領土主權不容外界干涉」等字樣，伴隨歌曲《我和我的祖國》，引來許多網友圍觀。
不少網友看完後紛紛直呼「太扯了吧，連新聞台都可以被駭入」、「........我也是看到一半嚇到」、「我還想說是發生什麼事，怎可能會出現這種畫面」、「我是看到轉傳馬上去看，還真的有」、「看到一半整個黑人問號」。
對此，民視回應證實此事，透露電視播出狀況均正常，僅有網路播出受到影響，主因是訊源主機被駭客入侵。民視提到「在8月6日晚間20時52分收到通知，20時54分即移除置入影片，訊源恢復正常」也強調「民視特別謹慎面對近期駭客攻擊事件，以確保播出安全無虞」。（編輯：張嘉哲）