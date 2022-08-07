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郭碧婷隱忍向佐出軌噤聲18天！網嘆：活成最不想要的樣子

▲向佐和郭碧婷結婚３年看似恩愛，卻被爆料出軌多次。（圖／向佐微博）
▲向佐和郭碧婷結婚３年看似恩愛，卻被爆料出軌多次。（圖／向佐微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-07 08:16:14

38歲女星郭碧婷據傳6月甫產下一名男嬰，升格當二寶媽，甚得豪門婆家的歡心，近日卻爆出老公向佐帶美女返回北京愛巢過夜，3年婚姻亮起紅燈，還在育兒期的她，至今18天尚未發聲，網友則翻出她婚前的言論，表示「不想結婚成為男人的附屬品」，如今聽來諷刺意味十足，嘆息「她活成自己最不想要的樣子」！

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▲郭碧婷（右起）、向佐、向華強夫婦。（圖／新浪娛樂微博）
▲郭碧婷（右）婚姻當初透過實境節目全都露，左起為郭碧婷爸爸、向太、郭碧婷、向佐。（圖／新浪娛樂微博）
郭碧婷與向佐因戀愛實境節目《女兒們的戀愛》相識，從交往到討論結婚過程，幾乎都在鏡頭前一一展示，外貌清秀漂亮的她，是婆婆向太（陳嵐）看中的媳婦人選，嫁入豪門過程相當順利，這3年多來生了兩胎，婆家送上6億豪宅、名牌包、鑽石，可說是呵護備至。

但其實在柔順外表下，郭碧婷對婚姻存有懷疑，她在節目裡與閨密暢談自我與人生規劃，表示外界都覺得她長相很良家婦女，很適合結婚，但其實私下的自己根本不是如此，「那種只想找個漂亮花瓶，覺得帶我出去有面子，其實家裡不管的男人，我才不要嫁」。

▲向佐坦言對郭碧婷一見鐘情。（圖／翻攝微博）
▲郭碧婷閃婚向佐，期間也曾有過懷疑與爭吵。（圖／翻攝微博）
郭碧婷強調，婚姻觀裡不會因年紀而嫁人，或被當成生子工具，「我並不希望變成一個男人的附屬品，我可以跟你結婚生子，那是因為我心甘情願，並不是我覺得這把年紀該嫁了，我這年紀就只有嫁人的命，再不生孩子來不及了！

如今3年過去，郭碧婷淡出螢光幕，演藝事業停擺，幾乎沒有作品，專心在家相夫教子，設置僅半年可見的微博，因久未發文宛如清空，連爸爸為她站出來說話，也被網友圍剿酸言酸語，再度隱藏貼文，網友很心疼她神隱的委屈求全，感嘆她活成自己最不想要的樣子。

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