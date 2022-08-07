癱瘓神隱9年！張善為47歲生日 助理吐現況：家人很低調
男星張善為曾在《麻辣鮮師》演出「蝌蚪」一角開始廣為人知，後續也參與多部電視劇以及主持，後來又以「黑皮哥哥」形象活躍於台灣兒童電視節目，演藝生涯可說是越來越順遂。不過他在2013年卻因病癱瘓，不讓外界看到他生病模樣，至今已消失了9年，今（7）日是張善為47歲生日，不少粉絲仍惦記著他，紛紛湧入臉書獻上祝福。
張善為在演藝之路逐漸順遂時，卻突然在2013年消失螢光幕前，一度傳說是罹患怪病，後來才知道原來是血塊壓迫脊椎神經，在開刀後下半身突然失去知覺，造成半身癱瘓，由於不想讓他人見到自己癱瘓的模樣，與外界斷絕聯絡外，也拒絕友人探視，實際病況也只有貼身助理知情。
今（7）日也是張善為47歲生日，仍有許多惦記著他的粉絲，再度湧入他的臉書獻上祝福，而曾在戲劇中扮演張善為少年時期的吳政迪，也在個人臉書上PO文「想你，希望你一切都好！我也都會好好的，你放心。」香蕉哥哥也前來留言「我剛剛也想他了」，網友也紛紛獻上祝福。
根據《自由時報》報導，張善為的助理阿耀透露「其實我的消息跟去年是差不多的，已經很久沒跟他聯絡了，可能等疫情趨緩吧（才會去看他），畢竟他們家人是很低調的，每一次有新聞就會被身邊的人問一輪，所以我也不好說什麼。」