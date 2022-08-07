3家爆紅咖啡廳新開幕！文青必吃可頌鬆餅　復古時髦喝茶

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全台首創「可頌鬆餅堡」以韓國爆紅的可頌鬆餅為主角，無論鹹食「哇沙比鮭魚可頌鬆餅堡」、「BLT可頌鬆餅堡」或各式冰淇淋可頌鬆餅甜點杯，外層酥脆、內層鬆軟的口感，讓人一吃就愛上；還有視覺系必嚐的戚風杯和可麗露冰磚拿鐵，早已是網路上小有名氣的人氣首選。
7月才全面更換菜單，為大家提供從主餐、甜點到飲料一次捕獲，卻能夠自由選擇喜歡的口味搭配成套餐的組合，貼心又實惠；更不定時推出期間限定菜單，偷偷透露8月的松露舒肥雞可頌鬆餅、及選用日本三溫糖打造的法式焦糖布丁，可是不容錯過。從餐食、空間設計到生活選物都讓人如沐春風，堪稱真材實料的網美咖啡廳。
由陳艾琳主理打造的復古時髦茶店LingDay Sofa，名字是取自「啉茶（喝茶）」的台語諧音，以古董傢俱、創意茶酒、迷幻水煙，重現70年代的懷舊氛圍，早在試營運期間便引發IG洗版熱潮。8月正式開幕揭開神秘面紗，進入摩登入口、穿越1樓Fibher Market纖維飲店面，踩上公寓狹小樓梯步入2樓，彷彿登入另一個時空。
店員們各個穿上《當男人戀愛時》般的幾何圖騰襯衫，穿梭在閃爍著霓虹的螢光與趣味反射的鏡面設計中，各式造型立燈、迪斯科球燈、蘑菇造型桌燈，搭配結構獨特而造型奇趣的單人沙發、扶手椅、玻璃矮桌等古董傢俱，各區獨立又諧趣地共譜既懷舊又新潮時髦的太空普普裝飾風格，令人眼花撩亂卻一見傾心。
引進氮氣（Nitrogen ）設備，打造有如冷霧般的氮氣漂浮於茶飲、咖啡或調酒中，乍喝醇厚、稍微靜置後再享用，則為飲品帶來綿密如奶霜的口感，絲滑入喉。招牌餐點則推薦復刻貓王最愛配方製作「貓王烤餅」、復古泡沫紅茶店必備的炸物及披薩。
cama café與台北市政府文化局及財團法人台北市文化基金會共同攜手合作，第二號旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青，進駐松山文創園區市定古蹟「鍋爐房」， 以五感沉浸式咖啡體驗為核心，一口氣推出擁有網美視覺系的「桃色藝伎」、結合在地食材的「鹿港麵茶拿鐵」共十幾款創意咖啡；並規劃特色餐飲以咖啡佐餐、入菜，還有能讓消費者能自己動手體驗的「台灣茶手沖咖啡」系列飲品。
更攜手亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief主理人Seven、跨界合作推出聯名咖啡調酒，還策劃了camagift咖啡文創選物、藝文主題策展，未來更將催生更多不同的咖啡體驗、居家手沖等生活藝術課程。夜晚更搖身一變成為古蹟咖啡餐酒館，以「劇場式精品咖啡展演舞台」為設計主軸，訂製視覺效果震撼的中島式前後吧檯，外觀並結合光雕投影為古蹟注入新生命，再次顛覆咖啡在人們心中的意義。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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