新婚家庭有福了！　北市「2大檢查補助」守護母嬰健康

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近兩年新冠肺炎疫情肆虐臺灣，使得民眾減少出入醫療院所，比較109年與110年民眾使用婚後孕前健康檢查及唐氏症篩檢減少1,342人，下降幅度達9%。臺北市衛生局黃世傑局長說，「婚後孕前健康檢查」的重要性在於，提早讓伴侶間了解雙方是否有隱藏遺傳疾病、傳染性疾病及身體狀況，另根據國內法律規範婚姻成立之條件及健康平權的基礎，臺北市自111年3月17日起，將同性配偶納入補助對象，凡「配偶中任一方設籍臺北市」即可接受生育前的健康狀況評估，鼓勵新婚家庭孕前可善加運用。
孕婦唐氏症篩檢 安心迎接新生命
至於「孕婦唐氏症篩檢」為設籍臺北市9至20週之孕婦，可補助1次。臺北市立聯合醫院林陳立醫師呼籲，懷孕期間接受唐氏症篩檢，可避免寶寶聽力及視力異常、先天性心臟病、智能障礙等問題，提醒準父母們提早健康篩檢。
孕產哺育神隊友手冊 鼓勵家人共同參與
為提倡性別平等，強化現今育兒中父職角色，提升伴侶及家人共同參與孕期、孕產及育兒意願和產後母嬰照護知能，協助懷孕婦女渡過生產、哺乳、心理調適、育兒等更顯重要，衛生局首創編製孕產哺育神隊友手冊，以配偶的角度來了解孕期中的大小事，讓配偶有能力共同擔負照顧孩童的責任，共同規劃未來的生活，期許下一代更美好的未來。
兒童健檢準時做 守護寶貝的健康
衛生局長黃世傑表示，為促進孩童健康成長，嬰幼兒相關健康篩查檢查不可少，包括：新生兒21項代謝篩檢服務、聽力篩檢、危急型先天心臟病篩檢，嬰幼兒疫苗接種，6歲以下兒童每半年塗氟，7歲以下學前兒童7次免費健康檢查及衛教指導等，為兒童各成長階段把關；而家長照顧孩子的過程要關心孩子的發展，可利用「臺北市學齡前兒童發展檢核表」定時依年齡進行檢測，以即時接受早療專業諮詢及矯治，掌握黃金關鍵期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54672
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