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接跨海徵選！資深金鐘女配被相中　自曝擦身布萊德彼特

▲讓新科北影影后《修行》的陳湘琪超頭痛的小三，就是由黃柔閩詮釋。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
▲讓新科北影影后《修行》的陳湘琪超頭痛的小三，就是由黃柔閩詮釋。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-07 18:29:31

資深演員黃柔閩曾以《月光》裡與戴立忍互飆戲即拿下金鐘的最佳女配，演出過許多電影、戲劇的她，聊到拍攝電影《修行》時的心情，更透露今年3月出試鏡的國外影集，更驚喜的是，演員群裡有好萊塢國際級巨星布萊德彼特，可惜最後爭取失敗，但她卻相當珍惜這次經驗。

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師範大學音樂系出身，當過六年老師，因為熱愛表演，黃柔閩放棄老師一職隻身到美國西雅圖學習表演、聲音表現、音樂治療與非洲鼓，回台後首部《月光》與戴立忍合作即拿下金鐘女配角肯定，而在電影《修行》裡，黃柔閩詮釋介入陳以文與陳湘琪婚姻的小三，後來因精神異常住進療養院，戲份不多的她，只要出場都是焦點。

其中一幕在療養院裡，黃柔閩智商宛如無知孩子般，肆虐的把陳湘琪騙到陽台反鎖於戶外的戲，兩人營造出首次見面時陌生與緊繃的對立感，感覺小三這回合佔了上風的模樣，更是受到不少影評讚嘆！黃柔閩憶起拍攝過程根本「諜對諜」，導演安排她與陳湘琪確實就是不能見面，「我們要營造那種…看見我的時候，我不認得她，她也是第一次看到我的感覺，記得當天我們分開梳化，然後到現場，有一個人坐電梯，另一個人爬樓梯，直到導演喊ACTION，湘琪開門，而我回頭，那就是我們的第一次見面！」


▲黃柔閩也分享先前曾接到美國影集越洋邀約線上面試。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
▲黃柔閩也分享先前曾接到美國影集越洋邀約線上面試。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
另外，黃柔閩也分享今年3月初，意外接到經紀人告知，有個美國影集越洋邀約線上面試，角色是個強勢的公司主管，當時信件裡，即要求黃柔閩做一分多鐘的英文自我介紹，雖曾在美國待過兩年，但難免有些忐忑，畢竟英文不常對話，口音與語調會漸漸偏離道地的發音，因此黃柔閩特地排開行程，用短短幾天時間加緊研習，雖然爭取失敗，但她卻相當珍惜這次經驗，後來得知此劇集陣容裡，竟有布萊德彼特時，被問到會失望嗎嗎？她則表示：「不會！因為我覺得我被看見了！」，黃柔閩開心成為劇組蒐羅演員的對象之一，這對任何演員來說都是一大肯定！當然，不怕在大家面前坦承「失敗」的她，認為角色應該不論成功與否，而是著重在「適合」這件事上，黃柔閩說：「這就是當演員的必經過程！」。

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