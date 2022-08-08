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《華燈》大姊頭演技獲國際青睞　差一步合作布萊德彼特

▲黃柔閩在《華燈初上》飾演監獄裡最蠻橫殘暴的大姊頭錢姊。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
▲黃柔閩在《華燈初上》飾演監獄裡最蠻橫殘暴的大姊頭錢姊。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-08 01:00:00

黃柔閩在《華燈初上》飾演監獄裡最蠻橫殘暴的大姊頭錢姊，私下是演員又是表演指導老師，更是電影「修行」裡讓陳湘琪煩到理智斷線的小三！日前接受LiTV專訪，演技精湛的她，自曝竟連國外劇組都來邀約拍戲，而且事後她才得知，該團隊演員裡有好萊塢國際級巨星布萊德彼特！

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師範大學音樂系出身，當過六年老師，因為熱愛表演，黃柔閩放棄老師一職，隻身到美國西雅圖學習表演、聲音表現、音樂治療與非洲鼓，回台後首部作品《月光，與戴立忍合作即拿下金鐘女配角肯定！電影「修行」裡，黃柔閩詮釋介入陳以文與陳湘琪婚姻的小三，後來因精神異常住進療養院，戲份不多的她，只要出場都是焦點。

▲黃柔閩表示開拍「修行」前，為求角色寫實，其實跟陳湘琪從沒見面！。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
▲黃柔閩表示開拍「修行」前，為求角色寫實，其實跟陳湘琪從沒見面！（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
其中一幕在療養院裡，黃柔閩智商宛如無知孩子般，肆虐的把陳湘琪騙到陽台反鎖於戶外的戲，兩人營造出首次見面時陌生與緊繃的對立感，感覺小三這回合佔了上風的模樣，更是受到不少影評讚嘆！黃柔閩憶起拍攝過程根本「諜對諜」，導演安排她與陳湘琪確實就是不能見面，「我們要營造那種…看見我的時候，我不認得她，她也是第一次看到我的感覺，記得當天我們分開梳化，然後到現場，有一個人坐電梯，另一個人爬樓梯，直到導演喊ACTION，湘琪開門，而我回頭，那就是我們的第一次見面！」被問到誰氣場贏？她笑說：「不能夠去講要贏什麼？輸什麼？而是要如何進入那個角色，湘琪也是那個狀態，當下只有去想怎麼把角色詮釋到最好、最適合！」

聊到面試經驗，黃柔閩表示今年3月初，意外接到經紀人告知，有個美國影集越洋邀約線上面試，角色是個強勢的公司主管，當時信件裡，即要求黃柔閩做一分多鐘的英文自我介紹，雖曾在美國待過兩年，但難免有些忐忑，畢竟英文不常對話，口音與語調會漸漸偏離道地的發音，因此黃柔閩特地排開行程，用短短幾天時間加緊研習，雖然爭取失敗，但她卻相當珍惜這次經驗。

▲黃柔閩作品無數，演技備受肯定。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
▲黃柔閩作品無數，演技備受肯定。（圖／LiTV、亞凰國際娛樂提供）
後來得知此劇集陣容裡，竟有布萊德彼特時，LiTV問黃柔閩會失望嗎？「不會！因為我覺得我被看見了！」，黃柔閩開心成為劇組蒐羅演員的對象之一，這對任何演員來說都是一大肯定！當然，不怕在大家面前坦承「失敗」的她，認為角色應該不論成功與否，而是著重在「適合」這件事上，黃柔閩說：「這就是當演員的必經過程！」。

具備師資背景，黃柔閩學生無數，其中有以電影「該死的阿修羅」入圍金馬最佳新人的潘綱大，還有「華燈初上」飾演蘇慶儀年輕時的何思靜等，問她曾遇過學生不乖而大發脾氣的經驗嗎？黃柔閩表示從未生氣，「你可以在這裡耍廢，如果只是要這樣，那就這樣啊…反正出去之後就歸你自己管，是不是可以做的好？這不是在表演課裡可以教的，而是生活當中你要去認識自己，不是我跟在你後面督促就可以…，未來，環境會教你的！」直接把球丟給學生控，黃柔閩教學風格更多在於自我啟發，而非教條式鞭策。

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