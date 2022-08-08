戶頭突然「進帳25萬」！他見鴻海發零用錢爽翻：感謝郭董
許多人在工作之餘還會接觸股票，藉此增加收入，近日就有一名網友分享，他買了鴻海股票並曬出股利，竟有約25萬元進帳，讓他嗨喊「感謝郭董每年都會發零用錢」，貼文曝光後立即引起網友們熱烈討論。
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，只見他曬出股息進帳的記錄，上頭顯示「鴻海」，金額為25萬4504元，讓他嗨喊：「感謝郭董每年都會發零用錢，讓魯蛇肥宅我又能多活幾天，不要再相信什麼老師，什麼飆股群組了，就投資鴻海吧！在疫情無償捐贈疫苗真正愛台灣的公司，世界第一大，還怕它倒嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「說真的鴻海其實滿穩的」、「長投的威力很大，可惜一大群人只愛沖來沖去」、「光股息就25萬，大戶呀」、「歐印鴻海真的不用怕」、「好猛」。
不過，也有網友直言，「現在講股利就是騙人進去套牢的，你各位想清楚欸，進去就出不來了，股利有辦法打平損益嗎，這種亂分析的真的害死人」、「跟電視上那些一樣，當初喊台積電股利很好的跟你現在講的話一模一樣呢，填息回去股價跌到出不來，各位很想當韭菜的就套進去吧」、「水軍來騙人進場了」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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