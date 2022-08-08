韓版憲哥空中發病「我怕死在飛機上」！空姐廣播急找醫生
南韓空難片《緊急迫降》斥資275億韓元（約台幣6.9億）打造，劇情遇到的亂流是以實際的飛機本體為基礎所打造的畫面，對於在寫實的機艙內拍攝，李炳憲表示：「在工作人員使用機械讓機艙360度旋轉時，必須注意大家的安全，如果有人沒繫好安全帶的話會發生嚴重的意外。而且因為攝影導演必須站著拍攝，所以他只好跟柱子綁在一起，當時很擔心會不會發生意外。」
李炳憲這次在電影中詮釋有飛行恐懼症的角色「在赫」，他透露曾有類似經驗：「其實我大概在20多歲時，在飛機上第一次有過恐慌症發作的經驗，當時我以為自己會死在飛機上，現在想起來仍感到很震驚，那時空服員還廣播詢問機上是否有醫生，幸好最後平安無事抵達美國了。雖然現在能笑著說出這件事，但當時真的感到很辛苦，在那之後還發作過幾次。」因此自己在詮釋「在赫」時，也運用類似的經驗，希望能引起觀眾的共鳴。
李炳憲與同是演員的妻子李珉廷結婚9年，老婆日前抽空參加《緊急迫降》試映會，李炳憲表示：「妻子當時正在趕戲，原本不確定是否能來試映會，但我還是跟她說希望她能來，結果當天她真的來了，但我當時因為太忙就沒有跟她見到面，但有用訊息聯絡。妻子當時一看完電影，就傳訊息跟我說：『明天我眼睛腫起來怎麼辦！』回到家後，她跟我說她哭得很慘，還唸我說怎沒跟她說是那麼難過的電影！」
坎城影帝宋康昊在《緊急迫降》中飾演為家人奮不顧身的刑警「仁浩」，宋康昊表示：「身為刑警組長的『仁浩』，除了因為本身的職業道德外，加上自己深愛的家人也搭乘那架飛機，因此他內心真的非常急迫。」宋康昊也透露自己因為這部作品，再次感受到大家所生活的世界、家人與周遭的人的重要性，度過了十分感動的時光，他希望能將這樣的情緒如實傳達給觀眾。《緊急迫降》8月12日在台上映。