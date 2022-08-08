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晉升為老父親！韓國瑜父親節曬全家福　向爸爸們賀佳節

▲韓國瑜父親節曬全家福，謝妻子與兒女。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜父親節曬全家福，謝妻子與兒女。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-08-08 15:30:27

今（8）日父親節，前高雄市長韓國瑜在臉書上，曬出全家福，向所有粉絲朋友道賀，並表示，他自己最小的孩子也已年滿20歲，正式成為一個大人，今年他正式晉升成「老父親」了。

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韓國瑜在臉書，以「父親節快樂」為題寫下篇短文，他表示「歲月如梭，我最小的孩子也年滿20歲、正式成為一個大人」，韓國瑜笑稱，他過去常開玩笑說，他在家中的「家庭地位」非常低，但玩笑歸玩笑，在這數十年的歲月裡，他最慶幸的就是，不論人生處於高處或低谷，他的家人始終都陪在身旁；在與兒女相處時，他們能夠肆無忌憚地撒野、輕鬆笑著叫他一聲老爸。

韓國瑜也提到，人家常說，偉大的父親撐起一個家「但我不敢居功」，他向妻子、兒女道謝「我們一起組成了這個家」、「讓我成為這個家中最平凡快樂的父親」。文末，韓國瑜祝福全天下的父親們，願各位都能家庭美滿、佳節快樂！

貼文一出，不少藍營民意代表在下方一起賀節，網友也紛紛在底下留言「祝福韓總及韓家人爸爸們，父親節快樂！」、「祝您88節快樂付清節圓滿」、「青山常在，正義永存，加油韓總，庶民們需耍正能量的人帶領走向幸褔快樂的日子」、「苦民所苦，韓總的認真與真誠總是讓我們感動不已」、「永遠支持韓總！愛心不落人後」。（編輯：林莞茜）

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