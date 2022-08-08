日政府：老人是社會負擔 推《75計劃》要長者自願做這事
日本《七五計劃》延伸自是枝裕和監製的短片集《十年日本》中，所編導的短片《PLAN 75》。該片故事設定在未來的日本，以寫實的風格，摻雜些許驚悚元素，帶領觀眾正視日本正面臨人口老化的事實，以及隨之而來的殘酷社會問題。主角阿道由倍賞千惠子飾演。年過80的倍賞千惠子坦言一開始閱讀劇本時，覺得「這故事好殘忍」，直到接近尾聲，讀到一場阿道歷經各種衝擊後，終於做出抉擇，整個人沐浴在陽光中的戲，「這場戲深深打動了我，讓我著迷不已，因此衝著這場戲，我立刻就決定接演了！」她也直言電影呈現出的未來社會絕對不能存在，「出現這樣的社會絕非好事，我不只在拍攝現場，就連收工回家後仍會不自覺思考許多事，我也希望觀眾在欣賞這部電影的同時，也能好好省思自己的生命、生活與愛」。
導演早川千繪表示，對於日本在千禧年後，社會就蔓延起一股以「生產力高低評斷他人價值」的風氣感到質疑，而2016年發生在神奈川的「相模原殘疾人士屠殺事件」，更是觸發她寫下這個故事的重要關鍵，「我認為這不只是一個瘋子所作出的個人行為，而是在這個欠缺包容、理性的社會上，隨時都有可能發生的悲劇」。導演指《七五計劃》是在這樣的社會所產生的憤怒驅動下誕生，同時也透過主角阿道所呈現的各種姿態，去肯定「生命尊嚴」這件事。
《七五計劃》講述不遠的未來，為了解決嚴重的人口老化問題，認可75歲以上長者享有選擇死亡之權利，俗稱「七五計劃」的制度在日本國會通過。政府認為當老人活到一定年齡後，就會成為社會的負擔，因此鼓勵75歲以上老年人自願接受安樂死。負責執行的單位不僅提供每位進行「計劃」的老人10萬圓補助，還會提供一條龍服務，從心理建設、身後準備到財務規劃，一應俱全。現年78歲的獨居婦人阿道（倍賞千惠子 飾），因為高齡而被公司資遣，不知何去何從的她，眼見同齡好友有人積極加入計劃，希望臨終前為愛孫留下點什麼；有人孤單在家過世多日，卻無人聞問。她看清人生就是無盡孤單的事實，她該如何面對餘生？同時，在計劃各個崗位恪盡職守的人們也一一陷入生死難題，總是親切、有禮招募計劃對象的公務員、照顧老人們走完最後一哩路的菲律賓女移工、為參與計劃的老人「行前」輔導的心理輔導員，日復一日直視生死的他們，將做出不同抉擇。電影9月8日在台上映。
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