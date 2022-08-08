北市民調曝！陳時中、蔣萬安近打平 43.9％不滿柯文哲
中華亞太菁英交流協會今（8）日公布台北市長選戰最新民調，以及現任市長柯文哲施政滿意度。在支持度方面，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中幾乎打平，台北市副市長黃珊珊也持續緊追；當選看好度部分，陳時中則略勝一籌。
根據中華亞太菁英交流協會的最新民調顯示，年底台北市長選舉「投票選民」支持度中，蔣萬安30.2％、陳時中29.0％、黃珊珊24.9％，呈現膠著三腳督狀況。進一步檢示，「一定會投」的支持度，則呈現陳時中則以34.1%微幅領先、蔣萬安29.9％、黃珊珊22.8％。至於當選看好度上，蔣萬安29.4％、陳時中35.7％、黃珊珊13.4％，陳時中略勝一籌。
此外，民調也調查台北市民對於柯文哲的施政滿意度。對於近期各陣營高度關注的內湖交通問題，只有27％滿意柯文哲任內改善內湖交通的表現，有高達40％不滿意。
對於柯文哲任內遲遲未能興建完成的大巨蛋，更是有高達56.9％的民眾不滿意柯文哲任內處理大巨蛋的表現，滿意者僅有25.3％。惟整體來說，仍有49.9％民眾滿意柯文哲上任以來的總體表現，但不滿意者也達到43.9％。
本次民調訪問係於2022年8月1日至2日進行訪問。此次成功訪問1,026位20歲以上有投票權的台北市民，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.06%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。