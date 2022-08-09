吳音寧身陷北農事件　吳晟受衝擊「2年無法提筆創作」

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斟酌沈澱良久，吳晟下定決心寫書，他決定開始爬梳各式剪報、媒體、網路資料，加上《臺北市議會公報》速紀錄等，試圖還原北農事件帶來的衝擊與始末，終於執筆寫出《北農風雲》一書，他表示無意用出版書籍為女兒平反，只是期盼還原事實，也留下紀錄，作歷史見證，提供社會省思，他感慨地說：「在我的生命歷程中真的太震撼，我決定不管寫得好壞，都把資料整理出來，心緒跟思緒重新整理一遍，寫完就把一切放掉了。」也表示自己已經算很堅強，沒有一位父親見到女兒受輿論攻擊，還能默默隱忍至此，必須開始寫書紀錄，讓自己重回文學創作的懷抱中，心才能慢慢平靜。而吳晟的兒子吳志寧也表示，看見爸爸一生堅持著與人為善，與自然共好的價值觀，他說：「光是看到片中父親行走的身影，我深深為有這樣的父親，感到驕傲。」
《他還年輕》媒體試片會正逢父親節，林靖傑導演出席映後活動，也表示相當榮幸能夠到吳晟老師的家鄉彰化溪州，以四年的時間拍攝紀錄下這位行動派的本土文學詩人，在書寫詩作之餘，更力行實踐關懷臺灣社會和土地的未來，林靖傑導演表示吳晟老師的人格特質自然流露，作品也緊緊結合故鄉土地，很欽佩老師對家園的愛，也很樂意分享，他笑說：「好比純園介紹導覽就拍了20幾次，只要有人願意拜訪純園，老師就會興沖沖地導覽，不厭其煩地將其價值理念傳達出去，從所有『他們在島嶼寫作』系列的作家來看，吳晟老師都是很特別的存在。」
而在拍攝當時與吳晟老師一起歷經風波，他表示剛開拍沒多久就發生北農事件，紀錄了2年多正好老師寫完《北農風雲》，事件也有明顯階段的結束，雖不忍老師煎熬，但以導演角度而言，是千載難逢的機會，他也只能默默用鏡頭紀錄吳晟身為一位父親對子女的愛、爸爸擔心女兒的心路歷程，這是狹義的父親；而吳晟老師對於土地的愛，和他的生活緊緊結合在一起，所思所憂都跟臺灣相關，對臺灣土地的凝視和憂慮，是廣義的父親形象，他說：「一開始我有寫拍攝架構，但是現實生活不可預測，老天寫的劇本更是出乎意料，對紀錄片拍攝者就是紀錄事實，是幸也是不幸，我只能照著拍，將事件凸顯出，吳晟作為一個父親，對事件擴散到家庭成員們的擔憂，作家面對生命中最大的衝擊，在他心中不斷辯證消化，到最後迎戰並且咀嚼它。我從旁記錄下作家面對難題旋渦的拉扯、脫身、昇華的過程，和文學對他的影響。」吳晟老師一輩子都對土地相當重視，晚年遇到衝擊事件，差點被擊垮，最後是否被文學救贖，是作家創作的生命史很重要的一件事。
「他們在島嶼寫作」第三系列：吳晟紀錄片《他還年輕》9月2日全台上映。（編輯：楊穎軒）