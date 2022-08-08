幼兒BNT疫苗接種！ACIP提3大建議 仍維持11週間隔打3劑
中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，今日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就6個月至未滿5歲幼兒Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗接種建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，參酌各國現行疫苗接種政策，建議如下：
一、依據疫苗臨床試驗結果顯示，完整接種3劑Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗可降低感染COVID-19之風險。雖然目前國內疫情持平穩定，惟邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，應盡速建立幼童免疫保護力，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外亦可接種Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗，以降低感染後住院、重症(腦炎、MIS-C)及死亡風險。
二、參酌疫苗臨床試驗、我國食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。
三、建議以同一廠牌完成應接種劑次。
指揮中心提醒，有關幼兒Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗接種作業實施時間，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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