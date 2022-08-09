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拚觀光！泰國10月調降「新冠警戒」等級　離正常生活不遠

▲泰國政府宣布自10月起將調降新冠警戒等級。圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國政府宣布自10月起將調降新冠警戒等級。圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-09 16:33:17

泰國觀光業因新冠疫情帶來的大幅虧損陷入困境，政府為了重振經濟始逐步放寬入境限制，今（9）又宣布將於10月開始將新冠肺炎警戒降級，從目前的「危險傳染疾病」（dangerous communicable disease）等級調整為「已獲控制的傳染病」，正式朝正常生活邁開步伐。

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根據泰國衛生部公告，泰國境內新增1955起本土確診案例，33例染疫死亡，與前一天相比出現些微下滑趨勢。泰國媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）指出，泰國政府認為經過兩年多的努力，國內疫情已獲得成功控制，因此國家疾病管制中心（NCDC）宣佈自今年10月份開始，新冠肺炎將從「危險傳染疾病」等級調降至「已獲控制傳染疾病」。

▲因應疫情，泰國下令今（22）天起暫停通行證的使用。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國政府已鬆綁旅遊限制，盼能吸引國外遊客。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，泰國自2020年二月份新冠疫情爆發後，將其定為危險傳染病，政府能頒布具強制權力、限制行動的行政命令，以應對日益增加的染疫人口。泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，兩年半下來政府與大眾努力控制疫情，先前因為新冠疫情導致曼谷、普吉島、喀比、蘇梅島等觀光勝地住房率降到三成左右，如今泰國已取消所有與疫情有關的旅遊限制，現在也已經是民眾們能進入到與病毒共處的階段了。

疾病管制局局長歐帕斯（Opas Karnkawinpong）則表示，新冠警戒降級宣告將於10月1日凌晨0時生效，屆時政府將不再具備強制權力要求入境者隔離14天，或限制確診病患的行動，大眾必須透過接種疫苗、做好勤洗手、消毒、配戴口罩等安全措施，才能避免病毒大規模傳播。

泰國政府認為，新冠警戒降級意味著全面迎來正常生活的時候不遠，估計全年將會有930萬名外國旅客到泰國觀光旅遊，雖然和疫情前的4000萬外國旅客相比，仍有很大差距，但外匯重要來源的觀光產業仍能重現一絲生機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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