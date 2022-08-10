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7-11開搶「蠟筆小新牛乳」不到20元　全家推這群人大冰奶

▲7-11搶先開賣蠟筆小新牛乳，共有咖啡、紅茶兩種口味，一上架就在社群造成打卡洗版。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11搶先開賣蠟筆小新牛乳，共有咖啡、紅茶兩種口味，一上架就在社群造成打卡洗版。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-10 10:05:40

蠟筆小新粉絲準備打開錢包，因為小新又來騙錢了！人氣歷久不衰的卡通人物「蠟筆小新」，日前在7-11搶先開賣兩款蠟筆小新牛乳，可愛包裝立刻吸引眾人目光，在社群頻頻洗版。全家今（10）日起則開賣全新跨界合作飲品，找來百萬YouTuber「這群人」合作，推出「這群人大冰奶」、「這群人淡定紅茶」。

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每每推出聯名就吸引粉絲搶買收藏的「蠟筆小新」，日前在7-ELEVEN搶先開賣「蠟筆小新牛乳」，共有紅茶牛乳、咖啡牛乳兩種口味，包裝都是可愛日式復刻風格，放在門市裡相當顯眼，一上架就吸足眾人目光，立刻在社群造成打卡效應。單瓶25元，採用6入組包裝不拆售，整組原價150元，即日起至8月23日前特價119元，等於平均單罐不到20元。至於口味如何，從目前網路評價來看，大多是包裝重於風味，喝的不是牛乳、而是小新。

▲蠟筆小新牛乳在7-11搶先開賣，共有咖啡、紅茶兩種口味，6入組特價119元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新牛乳在7-11搶先開賣，共有咖啡、紅茶兩種口味，6入組特價119元。（圖／業者提供）
全家近年積極和YouTuber合推聯名美食，今（10）日全新開賣和百萬YouTuber「這群人」合作的全新飲品：這群人大冰奶（38元）、這群人淡定紅茶（32元），飲品包裝以男、女主角經典表情及「群人寶寶」為設計，消費者購買後可任意排列組合增加趣味性， 9月6日前新品任2件特價62元。

▲全家和「這群人」合推兩款新飲品，大冰奶38元、淡定紅茶32元，任兩件特價62元。（圖／業者提供）
▲全家和「這群人」合推兩款新飲品，大冰奶38元、淡定紅茶32元，任兩件特價62元。（圖／業者提供）

 

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