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特企／舒潔X寶可夢聯名袖珍包　陪伴療癒每一天

▲舒潔、7-ELEVEN推出獨家限定版寶可夢袖珍包面紙！可達鴨、胖丁聯手超強隱藏版阿爾宙斯及超夢，等你來收服！（圖／品牌提供）
▲舒潔、7-ELEVEN推出獨家限定版寶可夢袖珍包面紙！可達鴨、胖丁聯手超強隱藏版阿爾宙斯及超夢，等你來收服！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-10 11:07:04

寶可夢迷注意！可愛到令心臟一陣陣爆擊的「舒潔X寶可夢」聯名款紙品第二彈報到!這次除了高規納入大小朋友都喜愛的可達鴨、胖丁、卡比獸等三款經典角色之外，還囊括兩隻鮮少在聯名商品中露臉的超強隱藏版角色—阿爾宙斯及超夢，加入賣萌行列，自8月10日起於全國7-ELEVEN門市獨家上架開賣，寶可夢迷速速化身訓練家，手刀前往各地7-ELEVEN門市開搶，讓隱藏版神奇寶貝們陪伴療癒每一天！

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家紙龍頭品牌舒潔歡慶暑假，首度與萌界教主寶可夢聯名合作，於七月初推出台灣衛生紙品牌首見的聯名款系列紙品，精選皮卡丘、小火龍、妙娃種子等六款超人氣寶可夢經典角色，躍上舒潔抽取衛生紙、袖珍包面紙、紙手帕等各款紙品包裝，萌力全開的包裝一推出即徹底收服寶可夢迷的心，上市後好評不斷，也一併帶旺商品買氣。

延續第一波舒潔X寶可夢聯名款熱潮，舒潔品牌火速祭出Q萌寶可夢聯名第二彈，攜手7-ELEVEN推出再令寶可夢迷驚喜尖叫的獨家限定款「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」，除了精心挑選圈粉無數、深受寶可夢迷喜愛的可達鴉、胖丁、卡比獸之外，還納入兩隻超強隱藏角色—阿爾宙斯及超夢，獻給寶可夢迷們五款獨家限定款設計，令寶可夢迷驚呼連連，紛紛設定鬧鐘，準備在8月10日正式開賣日即手刀前往全國7-ELEVEN門市搶購！

舒潔品牌表示，與7-ELEVEN攜手推出獨家限定款「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」，最大亮點是品牌特別納入兩款超強隱藏版角色，分別為擁有創造世界力量的阿爾宙斯、及擁有無與倫比力量、專為戰鬥而存在的超夢，為了烘托這兩隻超強隱藏版角色，突顯其獨具一格的威能和帥氣，包裝更別出心裁地以超狂黑底logo襯托主角，徹底展現隱藏版角色自體發光的強大能量！

全新「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」一串26入裝，共有5款設計、5隻寶可夢角色，自8月10日起於全台7-ELEVEN獨家上架販售！為慶祝新品上市，即日起至9月6日止，只要於全台7-ELEVEN出示代收收據(不限金額)，就能以$49元加購價的超值限定優惠，將獨家限定販售的「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」帶回家！

除了手刀搶購7-ELEVEN獨家限定款袖珍包面紙之外，寶可夢粉絲也可在全台7-ELEVEN買到超萌「皮卡丘」包裝的舒潔棉柔舒適抽取系列衛生紙、以及有六款經典角色輪番賣萌的寶可夢聯名款袖珍包面紙及紙手帕系列，一次收服「舒潔X寶可夢」聯名款全系列角色！

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