北部休假員警客串協助台中治安 超商逮車手

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中市警第二分局永興派出所警員陳育擇、賴盈帆、洪暄富、實習生李建平於111年8月2日1時許，接獲民眾報案，稱發現一位疑似詐騙車手正在異常提領現金，請警方到場處理。員警趕赴現場，果然查獲21歲的何男持有多張金融卡片，身上還有剛提領出來的現金新台幣66,000元，見事蹟敗露，表示自己是聽從別人的指示來收錢，警方將何男依法帶返所查處及移送臺中地檢署偵辦。
原來現場的報案人也是名警察，是位在北部服務的警察，趁休假南下訪友，到超商購物時，眼尖看到該名男子鬼鬼祟祟，反覆在超商ATM提領大筆現金，並且四處張望神情緊張，依職業敏感度直覺很可疑，立即通報當地的員警到場盤查。警方到場喝斥何嫌「敢做敢當，夜路走多了一定會遇到，只是時間早晚而已」，何嫌自知已難逃法網，但他的工作只是接獲指示來ATM領錢，其餘一問三不知，而且是第一次接收指示領錢，並刻意挑選凌晨人少時段，未料會遇上正在休假的警察，被逮個正著。警方從何嫌身上搜出三張提款卡、新台幣66000元，其中一張提款卡的被害人表示，係遭以「假求職真詐騙」方式遭到詐騙。
第二分局分局長陳家銘表示，正值暑假期間，詐騙集團利用青少年尋求打工求職機會，以待遇優渥、誇大不實的徵才廣告吸引年輕人應徵，提醒求職打工務必提高警覺多方求證，切勿將個人證件、存摺、金融卡交付他人，如有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助；第二分局積極阻詐、防詐，111年1至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1千937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。