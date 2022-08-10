學倫會認定論文抄襲　林智堅：學位不影響我服務桃園初衷

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面對台大昨日宣布撤銷其碩士學位後，林智堅今日上午仍按照規劃在桃園跑行程，談及昨日台大學倫會的決議，林表示，他確實認為學倫會的審議程序有些不公，即使他之前曾提出人證、物證及公證資料，但學倫會並沒有針對他所提供的資料進行驗證。
林智堅說，在求學階段，他錯過最黃金時段，因此後來出社會後，他盡可能回到校園繼續充電，無論是中華大學或後來的台大都一樣，他都非常珍惜再進到校園的機會；在台大充電期間他擔任議員，利用五六日到校上課，2014年選舉、2015年他幾乎投入市政工作，因此論文交的時間比較晚，遺憾的是台大學倫會以論文先交後交的時間序判定後交就是抄襲論文，忽略他提供的人證、物證及公證後的資料。
林智堅指出，因為他是在職生，論文品質若不夠好或有錯的地方，他都欣然接受大家的批評指導，「但我沒有抄襲是事實」，學倫會應就他所提供的人證、物證、公證資料去調查，「不是在我的論文中去尋找瑕疵。」
針對台大昨日突然召開記者會公布審議結果，林智堅說明，競辦在上午9時半收到台大寄來的信件，但同仁拿到時已近中午，台大在11時開記者會，「當下確實有被突襲的感覺」，而且他在9日凌陳透過律師寄email給台大，表達願意去學倫會說明，「很遺憾也很訝異台大用這樣大的動作開記者會，大家也看得出來顯然內容有很多資料都已經準備好了。」
林智堅說，他經歷過1次議員及2次市長遠舉，這次是他第4次選舉，每次都會面對很多不實的指控和攻擊，這些都是選舉引起，選舉結束也就結束了，重申「參選桃園市長不論在過程中有什麼波折或風雨，不會影響我想要服務桃園市民的初衷。」