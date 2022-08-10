藍黨團轟林智堅拒不道歉退選　相信選民會作正確抉擇

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黨團總召徐其萬批評，林智堅嚴重抄襲，被台大取消碩士資格，事後硬拗，讓政治凌駕學術。黨團執行長徐玉樹說，民進黨目前最害怕的事情，就是換掉林智堅，換了就是確定林智堅論文抄襲，不換，按照目前社會氛圍，肯定是一路挨打。民進黨騎虎難下，再走下去黨內包括年輕人都不會買單，但是不管換不換，最起碼要認錯。
市議員朱珍瑤指出，都被抓到抄襲了，還不道歉，政治人物道德標準本來就比較高，難道小朋友可以學習林智堅這種行為嗎？市議員陳美梅表示，林智堅認為台大誣陷，但林智堅先前都一直沒有出面說明，對於未來要想要擔任行政首長的人而言，誠信是非常重要的，林智堅的論文抄襲事件，對教育的影響很大，她主張道歉並公開退選。
「誠信比學歷還重要」，黃敬平說，林智堅在論文被撤銷後，沒有道歉也沒有想要好好處理，還想欺騙選民繼續選下去。民進黨現在很為難，因為此時「換堅倒一片、不換堅一片倒」，但林如當選作市長、落選當部長，一樣有官位，不如支持較有誠信的張善政。
黃敬平指出，林智堅當選與否，已經成為111年地方各縣市公職人員選舉的指標，全國民眾都在看這場桃園市長選舉，除了是考驗桃園市民的智商程度，也考驗桃園市民會不會接受「道德無下限恥度」的參選人，而結果將成為社會觀感及道德觀感指標。
黃敬平說，如果一個參選人的學經歷在未登入選舉公報前，可以被他原來的母校撤銷學位，而這樣的候選人還能當選的話，桃園市恐將在民主發展進程中成為所有全台關注重點，「呼籲桃園市民思考是否還要繼續縱容林智堅，讓桃園可能成為全台笑柄？沒有道德觀感、沒有羞恥心，要怎麼選擇，其實大家已經做的很清楚了。」